國際座談會！台灣這些事外國人看不下去？！ 2021.01.04小明星大跟班

日籍男星勇太（YUTA）近日上節目《小明星大跟班》討論「外國人對台灣的建議」，提到「公車司機開太快」、「招牌需要多設計提升美感」等事項，其中他也不解為何台灣捷運內禁止飲食，讓他直呼「荒謬」。

勇太表示，台灣捷運內可以講電話卻不能喝水，讓他很是困惑，當主持人Sandy解釋是維持乾淨時，勇太則反駁說，日本電車裡，民眾可以喝水、喝飲料甚至喝酒，但地鐵依舊乾淨，而一旁來自巴西的來賓舞陽就表示，台灣捷運已經連續好幾年拿下全世界最乾淨捷運了，認為這條法規有其施行的道理。

除了怕捷運弄髒之外，吳宗憲說明因為台灣捷運路線都不長。（圖／翻攝自Youtube ）

主持人吳宗憲也跳岀來解釋原因，說明因為台灣捷運路線都不長，搭的時間不會太久、不會太渴，所以一下子不喝沒關係，而Sandy也稱因為日本路線較長，才會允許民眾飲食。

另外，勇太也分享自己初來台灣還不懂規矩時，有次帶著冰淇淋搭捷運，本想邊坐車邊吃，但一進到站內，就被一旁阿嬤提醒不能吃，讓勇太只能拿著它。而吳宗憲也提到同樣捷運禁食的新加坡，當地連吃口香糖都會罰好幾萬，罰則比台灣更高。

(中時新聞網)