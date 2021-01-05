網友於4日發現，富山鴨肉店的Google評論竟回到原先的4.8顆星，近萬條1星負評全都消失無蹤。（摘自Google地圖）

粉專今（5日）更發文自曝「刪評論」內幕，表示只要按檢舉就可以將負評歸零，頗具有對網友挑釁意味。(摘自臉書粉專)

「毛長齊再來講話！」台中北屯區富王鴨肉店近日因辱罵外送員而引起公憤，不過在一片撻伐聲浪中，鴨肉店不但沒有誠懇道歉，仍繼續在新成立的臉書上放話，讓名聲越來越臭。粉專今（5日）更發文自曝「刪評論」內幕，表示只要按檢舉就可以將負評歸零，頗具有對網友挑釁意味。

因為美食外送出餐速度和外送員起口角衝突的台中富王鴨肉店，店二代囂張態度引起網友圍剿，不但粉絲專業遭灌爆，Google評論也被血洗近萬筆負評，緊急關閉。不過4日網友發現，富王鴨肉店Google地圖又悄悄開啟，還重回5星評論，許多人質疑是店家刪留言。

對此，富王鴨肉店也在臉書澄清，關於網友刪留言的質疑，粉專表示，「評論是不能由店家刪除的，而是Google本身有審核機制，會自動關閉短時間大量的評價」。粉專更說，「不管是一星、二星、三星、滿天星，我們只需要一指檢舉，通通歸零唷。」語氣十分帶有向網友挑釁的味道。

其實不只這篇貼文，自從被foodpanda解除雙方合作夥伴關係後，粉專就曾寫下「沒事，本來就沒打算合作，Ubereats就行。」今日也PO文說「愛用Ubereats，用餐真便利」，同時曬出外送評台4.8分的評價，絲毫不受負評影響。

對此，網友們繼續留言怒批「怎麼有辦法這麼理直氣壯講這些，還自以為很好笑」、「知道了，我就每天留一星就對了，感謝您提醒喔」、「支持熊貓妹告到底，鴨毛店完全不覺得自己有錯啊！」、「一指檢舉，通通歸零，阿然後是想表達什麼？開鴨肉店很屌很秋一樣」。

外送妹質疑店家拖單 遭嗆「毛長齊再來講話」。(中時新聞網)

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