股王大立光公告2020年12月營收49.1億元，年減3.7％、月減6.3％，略遜於公司先前釋出與11月持平的預估，進入第一季傳統產業淡季，業績則可能進一步下滑。所幸，針對淡季營運動能降低狀況，外資圈早有預期，並不算突發利空，機構法人靜待7日法說會釋出展望，作為是否布局大立光方針。

摩根士丹利證券科技產業分析師蔡昀宸先前即指出，假使蘋果iPhone 12銷售動能得以延續到2021年第一季，考量幾大疑慮，大立光本季營收展望仍是挑戰重重。首先，摩根士丹利產業調查發現，5G相關元件在智慧機中的物料清單(BOM)成本還是相當高，壓縮到相機可以分配到的成本；其次，失去華為智慧機對營收貢獻的負面效應，將持續影響2021年上半年表現。

因此，儘管摩根士丹利對股王後市採中性看法，然與樂觀派外資一樣，對高階鏡頭的競爭變化並不是太擔心，打算把注意力放在更仔細觀察2021年鏡頭升級步調，用以判斷大立光能否重拾成長動能。

大和資本證券科技產業分析師黃奎毓則傾向用更長遠角度看待股王，她認為，更高變焦倍數、超廣角、微型規格、像素升級、潛望鏡設計，以及7、8、9P鏡頭等產業升級趨勢，對大立光依然是結構性利多。大和資本預期等到2021年下半年，供應鏈重組與需求恢復後，屆時大立光獲利將會重拾成長動能、年增34％。

(工商 )