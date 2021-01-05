外資歸隊開啟台股多頭新副本，瞄準台股千金族群。美銀證券初評祥碩(5269)，給予「買進」投資評等與2,300元推測合理股價，僅次摩根大通的2,599元；摩根士丹利、花旗環球證券則分別賦予2,300與2,200元股價預期。

台股高價版圖過去多年來由大立光把持股王地位，迄今無人可撼動，緊跟其後的股后矽力-KY股價超越2,000元，搭配盤面上同時存在六檔千金股，已營造台股新氣象。令市場大感振奮的是，隨外資火力往第三、四大高價股信驊與祥碩集中，若順利激化二大高價股股價升級，台股將再開創除股王外，還有三檔千金股突破2,000元新榮景。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫是外資圈中，對祥碩後市的多頭代表。他指出，祥碩憑藉在USB、SATA與PCIe的產業領先地位，掌握住高性能PC與大陸半導體在地化的契機，看好其產品能見度已經延伸到2022年，且持續強化獲利能力。

美銀證券指出，祥碩幾大利多正要開花結果，推升股價表現，首先，市場跟隨蘋果腳步，非x86架構CPU成長契機浮現；其次，USB 4與PCIe Gen 4介面的packet switch採用率提升，驅動內含價值與市場規模提升；再者，不可忽視大陸CPU在地化的趨勢帶來商機。有鑑於以上利多催化劑，美銀看好祥碩2020～2022年每股純益年複合成長率達到四成。

祥碩2019年每股純益是16.08元，外資估算2020年迎來倍增爆發、達44.27元後，動能絲毫未見停歇，2021、2022年每股純益分別是59.89與76.24元。

(工商 )