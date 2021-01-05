產業節水7％達標 桃園部分停灌休耕

雖然近日有降雨，但水庫進帳仍有限，旱災中央應變中心5日召開會議，由於氣象局預估今年受到反聖嬰現象影響，春雨所帶來的整體降雨量可能較往年減少，因此宣布桃園地區僅第三灌區能持續供灌耕作，其餘2分區今年一期稻作停灌休耕。

另外在抗旱會議中，經過盤點上周公布工業區科學園局及加工出口區的節水率，工業區節水率7.8％、部分科學園區甚至有達到8％，整體都有達標，水利署說，現階段將繼續與各單位持續輔導，讓節水率能維持，暫時不會擴大產業限水措施。 經濟部指出，新竹苗栗及台中地區6日起實施減量供水橙燈，每月1,000度以上工業大用水戶節水7％，非工業大用水戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他非生活必需之用水節水10％，並視水情狀況循序漸進至20％。已請台水公司加強持續針對受影響用水戶溝通說明及訪視，並提供載水點等必要協助，也要求科技部、經濟部工業局及加工出口區管理處針對科學園區、工業區及加工出口區加強輔導廠商節水，除達節水成效外，也協助廠商降低衝擊。

至於在農業方面，經濟部長王美花說，停灌是不得已且痛苦的決定，桃園第3分區灌區一期作雖可以供灌，但仍需採取最大化節水調度措施，包括整田期間優先以埤塘供水、加強引用區域排水及河川水源、北水處最大量支援板新地區等，以減少石門水庫放水量，延長水庫供水時間，降低枯水期結束前缺水風險。

經濟部指出，由於氣象局預估，今年受到反聖嬰現象影響，2至6月的降雨量偏少機率最大，目前新竹、苗栗及台中地區水庫蓄水率約2~3成，水情比較吃緊，已於上次工作會報決定1期作停灌。桃園石門水庫在各單位共同努力及近期降雨，蓄水量略為回升至1.3億噸，

經與會各單位充分討論，全力調配運用埤塘、河川及區域排水的水源原則下，決定桃園第三灌區(桃園楊梅、新屋及新竹湖口、新豐等部分地區)，約有7,174公頃一期作，從2月21日起採取節約供灌；餘桃園(第1、2分區)灌區桃園、觀音、大園等及石門灌區全區共2.8萬公頃公告停灌，並針對停灌農民及相關產業給予補償及救助。

(工商 )