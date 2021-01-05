網友討論。

政府啟動「天網」發現自主健康管理者趴趴走，遭質疑對全民手機監控。但令人意外的是，今(5)日有媒體公布數據，竟有8成民眾對於「天網」系統侵犯隱私的問題，表示為了防疫，犧牲部分隱私是可以接受的，引發網友討論，就有網友指出，這個民調會是這種結果，是因為：被犧牲的不是自己的隱私。

中央流行疫情指揮中心運用「天網」，以手機追蹤技術揪出違規的自主管理者，被懷疑有侵害人民隱私的疑慮。行政院長蘇貞昌昨日表示，政府從來不是要了解民眾私訊的內容，或者去查個人通訊，而是基於維護2300萬人的健康，對於極少數高危險群的個案，用能夠採用的方法，來了解該危險群個人有沒有違反規定。人權委員會表示，將在疫情緩和後，全面檢視。

「天網」所引發的隱私問題，民視今晚的政論節目指出，據調查，針對「天網」系統，有8成的民眾表示為了防疫，犧牲部份的隱私是可以接受的。

這個調查結果引發網友討論，有網友狠酸，「民進黨做數據越來越不演了」、「怎不乾脆做9成9？」但也有網友指出，這個數據的原因，有很大一部份是因為目前被天網監控的「被害者」都是少數的被隔離者以及確診患者，「被犧牲的隱私」跟大部分的民眾沒有關係，所以他們才可以大方的表示「可犧牲」。

也有網友指出，隱私沒有所謂的「部分」，一旦天網被大肆使用，就是政府把所有民眾看光光、一點隱私都不剩，所以讓政府擁有天網這種工具，如果沒有加以限制，是非常可怕的。

(中時新聞網)