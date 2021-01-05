俄羅斯政府基於互惠原則將我國納入全俄電子簽系統，但電子簽證系統卻以「Taiwan, China 」稱呼我國，外交部今天表示，已於第一時間表達我方的嚴正關切，並重申「台灣是台灣，不是中國的一部分」，要求俄方更正對我國的不當名稱。

外交部今天表示，今年起，台灣民眾可以網路申辦通行俄羅斯全境的電子簽證，不需檢具邀請函、訂房紀錄等文件；簽證效期為60天，停留期限為16天，費用為40美元，6歲以下幼兒免費。

不過網友卻爆料，俄羅斯在其簽證系統中將台灣置入中國之下，對此，外交部發言人歐江安表示，去年俄羅斯政府基於互惠原則將我國納入全俄電子簽系統，有助台俄進一步交流互動，外交部已向俄方表示歡迎及肯定。

但她說，對於俄方電子簽證系統雖將我國與中國分開列示，卻以「Taiwan, China 」不當稱呼我國，也於第一時間表達我方的嚴正關切，並重申「台灣是台灣，不是中國的一部分」，要求俄方更正對我國的不當名稱。

外交部並責成駐俄羅斯代表處向俄羅斯政府重申台灣與中國不相隸屬，俄方所列我國名稱與事實不符。此外，外交部也持續透過俄國駐臺代表處等管道積極進洽俄方，要求更正。

(中時 )