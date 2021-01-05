台灣經典電視劇《鬥魚》捧紅許多藝人，像是郭品超、安以軒、藍正龍等，其中在裡面戲份雖然不多但都很重要的張勛傑，近日受邀擔任節目《單身行不行》嘉賓，40歲的他目前還是黃金單身漢，原來曾有一段刻骨銘心的初戀，更因為對方逝世讓他自責20年，講到眼淚潰堤，深情模樣惹哭不少網友。

張勛傑多年單身，也沒傳出過什麼緋聞，但他已經40歲，不免讓粉絲好奇他的感情世界，而他在節目《單身行不行》錄「大齡男女真愛難尋？」的話題，他罕見說出他的感情觀及影響他一輩子的初戀。

張勛傑曾有一段刻骨銘心的初戀，更因為對方逝世讓他自責20年，講到眼淚潰堤，深情模樣惹哭不少網友。(圖/ 摘自東風衛視YouTube)

在張勛傑16歲時情竇初開，卻因為就讀軍校放假機會少，每到假日都會特別期待和初戀女友約會，在一次情人節兩人快相見時，彼此站在斑馬線兩頭，綠燈後女友拿著禮物慢慢地走向他；豈料，突然有一輛闖紅燈的車子衝出來，他親眼目睹女友被撞飛倒地，滿身鮮血，他趕快叫救護車，等待救援時與只能抱著女友。

他說在當下他就感覺得到出來「女友快不行了」，他看著女友手上的禮物和兩人合照，卻什麼都做不了；後來女友不治身亡，女友父母對他很不諒解，還把他視為「殺人兇手」，當時還罵他「都你害的，把女兒還給我」，這些話也成了他難以忘懷的傷疤。

張勛傑自責了20年，終於在一次提起勇氣邀請初戀女友的父母欣賞他的舞台劇，結束後他也收到對方的訊息，「過了這麼多年，我們已經放下了」，才讓他卸下多年來的重擔，可以放過自己；而張勛傑分享初戀故事，一度淚崩頻頻拭淚，也讓網友很不捨，紛紛留言鼓勵他，「很感人」、「以為是小說情節」、「希望張勛傑未來能遇到對的人」、「看到我也哭了」。

(中時新聞網)