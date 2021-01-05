許多租屋處都會安裝wifi供房客使用，不過一名男網友某天發現，原本預設的wifi名稱消失了，還多了一個奇怪名稱「男友不在家」，追問後才驚覺自己被綠了。

原po在臉書社團「靠北女友mygirl」發文表示，因為交往半年的女友說「我時時刻刻都離不開你」，便決定2人同居，但女友搬進來二個月後，某天發現她加入一個租屋社區的群組，但承租房屋的他並沒有在群組內，問女友對方說：「因為自己有個朋友之前也住這裡，無聊才加」，原PO不疑有他信了。

原PO表示，自己的工作常常要出差，可是回家後WiFi都會連不上，本來打算換一台新的，直到上個月公司突然取消他出差，提早回家竟然發現原本預設的WiFi名稱消失，卻多了一個「男友不在家」名稱，而且輸入密碼竟然連上了，讓他氣得質問女友。

女友一開始謊稱「那是為了拍搞笑影片給朋友看」，直到原PO要檢查女友手機通話紀錄，女友才坦承，搬來同住沒多久，因為倒垃圾認識了樓下的小王，對方以拉她進租屋社區的群組為由，加了聯絡方式，後來二人就擦出火花，由於原PO經常出差，2人就以「WiFi名稱」做為偷情暗號，讓小王隨時可以過來。

原PO感嘆「這套路真的太深了！奉勸大家定時檢查自己家中WiFi名稱！」。網友則回應「最需要檢查的是你的WIFE(妻子)」、「所以分了沒？」、「可以教教我怎麼改WiFi名嗎？」。

(中時新聞網)