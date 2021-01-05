氣象局今晚發布的最新雷達合成回波圖。（圖擷自氣象局）

受到東北風影響，北北基3縣市發布大雨特報。（圖擷自氣象局）

受到東北風影響，北北基3縣市發布大雨特報！氣象局表示，今(5日)晚至明(6)日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意防雨。在下波寒流周四來襲前，明天各地氣溫將比5日略降，西半部及東北部低溫約13至15度，花東約16、17度，其他地區約21至25度，屬較舒適的天氣。

氣象局表示，今天(5日)東北季風增強，迎風面水氣較多，其中基隆北海岸和大台北山區及宜蘭有局部大雨發生，中南部則維持多雲到晴；北部東北部整天濕涼，其他地區白天舒適早晚較涼。

明天(6)日受東北季風影響，北部及東北部整天較濕涼，其他地區早晚亦涼；其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，北部地區也有局部短暫雨，東部、東南部地區可能有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局預估，各地高低溫會比今天稍降一些，西半部及東北部低溫約13至15度，花東約16、17度；預測高溫北部及東北部約17度左右，其他地區約21至25度，屬較舒適的天氣。

此外，由於東北風明顯偏強，沿海易有較強陣風，桃園至台南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10強陣風；而在基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海地區易有長浪發生，各海面風浪都較大，海邊活動應注意安全。

氣象局於晚間10時38分另發布長浪訊息，今晚至明日基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，目前（21時）花蓮已觀測到４米左右的浪高。

(中時新聞網)