雪山隧道打通後，讓不少人台北宜蘭往返時間縮短許多，對此，有網友發問，若是住在宜蘭，但工作在台北，每日搭客運通勤的話不知道是否可行。貼文發出後，就有人自曝經驗表示，現在每日台北宜蘭開車往返，自己父親則是搭客運，「我爸以前就是每天搭客運到台北上班，大概通勤了12年」。

原PO今(5日)在PTT上發文詢問，若是住在宜蘭，每日搭客運或是等宜蘭直鐵通車後搭高鐵通勤，不知道是否可行，更說明自己不考慮開車，因為開車太累。對此，就有網友回文表示，自己父親正是每日搭客運往返宜蘭台北工作，有12年之久。

他更進一步透露，他詢問父親這樣每日通勤心得，「其實相當累，要配合車班時間早一點起床」，所以父親每日大概6點半就出門了。文末他也補充，自己現在就是台北宜蘭通勤，不同的是他是開車，其中，最讓他受不了的莫過於塞在車陣中，「禮拜一北上，禮拜五南下還有跟連假前一天下班，一定都會塞到爆」。

對於台北宜蘭通勤的可行性，不少網友給出意見，「可以啊，快一點的話40分鐘到台北，跟在台北市內通勤時間差不多」、「一堆人現在就是搭客運通勤啊」、「很多人已經這麼做」、「如果是宜蘭市很可以，其他像礁溪房價太貴、市區太小、生活機能差，羅東太遠，車程多花10多分鐘」。

(中時新聞網)