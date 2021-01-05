隨著農曆春節的腳步接近，台中各大飯店與餐飲名店除夕圍爐宴紛紛宣告客滿，業者轉而主打常溫年菜外帶強攻市場！

其中，以龍眼木柴燒炭火烤櫻桃鴨的台中金磚柴火烤鴨餐館，2021年除夕圍爐宴早在2020年11月即被預訂額滿，為此特別推出除夕限定當日現做常溫外帶年菜，1套6道菜，特惠價3080元，限量50組，即日起開放預訂！

位於台中市北屯區松竹路三段的金磚柴火烤鴨餐館，除了膾炙人口的烤鴨外，還有多達4、50道江浙、川味、台菜等料理選擇，自106年11月開業自今，以料豐味美及超高CP值，在短短3年多竄升為美食名店。

業者表示，外帶年菜包含年年有餘的清蒸石斑魚、竹笙烏雞盅、象微圓滿富貴的鳳尾筍圓蹄、集結蔥燒鯽魚、醉雞腿、素鵝(或蜜漬番茄)等開胃菜的金磚三福盤、色澤紅潤喜氣具有長壽寓意的藥膳醉蝦，以及步步高升的綿綿綠豆糕等，整套適合5～6人的小家庭，原價3450元，特惠價3080元，再加贈1瓶自製的鴨油蔥或鴨油。

此外，台中兆品酒店主推2021常溫年菜套組，除保留歷年評比獲獎年菜，更推出特色新菜，用豐盛佳餚歡慶新年團聚。「金牛鴻運大套組」五菜一湯，每套6人份原價6,000元，1月15日前預定可享優惠價4,988元；另推年菜自由配，單點任選品項可享9折優惠。

看準年節聚餐商機，年菜外帶提貨日從除夕夜延長至初五，開放民眾於年前預購，年菜皆為取貨日主廚精心烹調現煮，在家也能享用星級饗宴

台中兆品酒店表示，「金牛鴻運大套組」五菜一湯，首推多次獲獎年菜評比的「干貝竹笙一品雞」，以老母雞、火腿熬煮8小時後取白濃湯底，再將湯底精華與鹿野土雞共同熬煮，湯頭濃郁鮮甜；新加坡風味獨特的「聖淘蝦滑蛋香辣蝦」、「野菌津白釀珍饈」；石斑魚搭配松子，淋上港式糖醋醬汁，老少咸宜的「松子糖醋石斑魚」；紫米與椰香雙重口感，搭配香芒煉乳醬的飯後甜點「太極椰香甜八寶」。

台中星享道酒店年菜外帶部分，集結六道票選冠軍年菜及四道傳統佳餚。例如「黑蒜魚膠佛跳牆」湯好、濃郁，黑蒜頭香氣足廣受好評，也是館內的明星商品；「火瞳鮑魚神仙鴨」用小火慢蒸的神仙鴨湯，可說是失傳已久的功夫菜；「上湯香焗海龍皇」顏色討喜風味鮮美，使用活龍蝦加上湯香焗，滿是鮮美滋味。

(工商 )