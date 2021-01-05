台中市環保局副局長兼任代理局長陳宏益，自去年9月1日就任以來，代理期間全力推動空品改善，及違規排放廢水查緝等環保業務，獲得肯定，台中市長盧秀燕決定予以真除，派令5日起生效，並在市政會議宣誓就職，由盧市長親自布達。

陳宏益擁有交通大學環境工程研究所碩士，曾任行政院環保署資源回收基金管委會副執行秘書、彰化縣環保局長、行政院環保署環境督察總隊技正、科長，台灣省環保處股長等職務。陳宏益歷任公職前，曾在中華工程任職工程師及站長，承包建設大型污水處理廠建廠工程，及國營事業環保設施改善工程等工作。

在陳宏益的領軍之下，台中市環保局將持續戮力推動台中市環境改善工作，包括空品治理，根據行政院環保署最新數據，台中市2019年PM2.5平均排放濃度，由2018年每立方公尺18.8微克，降至17.7微克，2020年更降至15.4微克，改善幅度近二成。

台中市環保局除將持續要求大型固定污染源持續減煤、減排外，還針對其他污染源，也持續推動專案稽查及科技執法，包括燃煤鍋爐轉型、建置雲端影像智慧辨識平台、監控工廠污染排放，及加強跨縣市空污治理工作等。

環保局也針對移動污染源加強宣導管制，包括機車定期檢驗、路邊攔檢排氣、老舊機車及柴油車汰舊換新補助、推動電動機車倍增、建置友善電動車輛使用環境，及柴油車攔檢等。

(工商 )