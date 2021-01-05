新冠疫情沒有隨著疫苗出爐有所起色，反而美國確診住院人數創下新高，英國疫情嚴峻也導致啟動全英格蘭封鎖措施，甚至英國首相強森稍早透過發聲管道，證實出訪印度的計畫取消，導致歐股周二普遍走跌，加上喬治亞州參議員決選在即，美股3大指數期貨盤前表現也不佳。美股周二(5日)開盤下跌23.63點、以30,200.26點開出，隨後翻紅小漲，有恐慌指數之稱的VIX指數則是狂飆4%。

截至台灣時間5日晚間10點35分，道瓊指數上漲44.00點或0.15%、暫報30,267.89點；標普500指數上漲6.81點或0.18%、暫報3,707.46點；那斯達克指數上漲19.92點或0.16%、暫報12,718.36點；費城半導體指數上漲23.78點或0.85%、暫報2,806.99點。VIX指數上漲4.26%、暫報28.12點，創去年美國總統大選後最高紀錄。

4大科技巨頭表現漲跌互現；電動車大廠特斯拉股價在幾日強漲後回檔，下跌美元或、暫報美元。台積電ADR股價上漲3.12美元或2.79%、暫報114.79美元；聯電ADR股價上漲0.24美元或3.00%、暫報8.25美元。

隨著喬治亞州2席參議員決選將在5日進行，依照目前民調來看，藍色浪潮有可能真正來襲。至於美國國會預計在周三正式確認大選結果，至少 12 名共和黨參議員透露拒絕接受某幾個選舉激烈的州投票結果，因為川普一直聲稱是受到選舉舞弊影響而敗選，但至於共和黨仍未提出有效證據。

新冠疫苗研發廠商Moderna近日上調2021 年全年疫苗產量，將生產超過6 億劑疫苗，較原先預估的產量多出2成，讓飽受新冠肺炎衝擊的經濟能早日恢復。

(中時新聞網)