行政院宣告縣市政府訂定萊劑零檢出的地方自治條例牴觸中央法規「無效」，不過國民黨則翻出閣揆蘇貞昌2012年3月針對萊牛進口，曾呼籲國會嚴格立法，讓地方制定更嚴格的規範捍衛國民健康。對此，國民黨前主席洪秀柱今晚在臉書發文大酸，蘇貞昌2021年改口稱中央說了算，不知道的人，恐怕還以為9年間是不是曾修憲或制憲。

洪秀柱指出，2012年的蘇貞昌：「政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的... ... 我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。」 2021年的蘇貞昌：「憲法規定有關國際貿易及食品安全是中央政府立法並執行事項，全國應統一步驟，不要亂了套。」

她說，各地的食品安全都是由衛生局處管轄，憲法第110條當中明文規定，「衛生」就是屬於地方自治的事項，否則過去地方自治條例又是如何通過的？民進黨的多重標準讓人摸不著頭緒，不知道是在考驗人民的記性，還是鄙視人民的智慧。

洪秀柱說，我們的行政院長，竟如此信口開河、欺神騙鬼，2012呼籲地方制定嚴格規範、嚴防瘦肉精，2021則改口稱一切中央說了算。不知道的人，恐怕還會以為這九年期間是不是有修過憲，還是重新制過憲？

(中時 )