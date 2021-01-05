全台灣第一座溫室展示中心，落腳嘉義縣！在財團法人中衛發展中心與農糧署協助下，皆展公司5日舉辦全台灣第一座溫室展示中心揭牌。皆展行銷遍布30個國家、四大洲，海內外客戶已超過3,000家，此次跨領域的整合，引進國際最新溫室建置材料與技術，打造了全台第一座溫室展示中心，採用完善智慧溫室系統，以降低氣候風險。

位於嘉義縣的皆展公司，5日舉辦全台灣第一座溫室展示中心揭牌儀式，包括嘉義縣長翁章梁、農糧署副署長姚志旺、皆展公司董事長沈淑蘭、執行長胡炳輝、總經理胡馨元，及財團法人中衛發展中心董事長謝明達等人，共同見證台灣首座溫室展示中心正式對外開放。

胡馨元表示，目前全球溫室技術，以荷蘭、日本、以色列，及台灣為主要發展國家。台灣位在易生成颱風的熱帶及亞熱帶地區，主要發展抗颱溫室技術。皆展2018年參加行政院農業委員會科技處的「科技農企業全球經營能量領航前導計畫」，由財團法人中衛發展中心輔導下，由工廠改善開始著手，帶入5S管理與工廠管理。

皆展2020年度更參與由農糧署「農糧產業新南向市場拓銷計畫」，透過建立標準化程序及模組化的生產方式，為全球整廠輸出鋪陳，搭配國際展會、跨域合作，及溫室展示中心建置，提升台灣溫室及農業在國際市場能見度。

姚志旺說，皆展公司在今年疫情嚴峻的狀況下，持續深耕台灣、研發溫室新技術，實屬難得，而溫室展示中心結合空間美感及設計巧思，打破以往大眾對於傳統農業的刻板印象，讓智能化的體驗空間，是最佳的科技農業教材；另外，皆展也積極拓展新南向市場，讓台灣頂尖的溫室技術，能讓世界看得見。

翁章梁指出，面對極端氣候與颱風，溫室將成為趨勢，日常生活中諸多水果、蔬菜及裝飾用的花卉都種植在溫室中，溫室涉及民生經濟相當重要。皆展致力於深耕地方農業，使嘉義的經濟有所提升，期許皆展的溫室展示中心能作為領頭羊，帶動嘉義地區更多元、智慧化農業發展。 皆展秉持「順天的防颱理念」，面對台灣常見的颱風侵襲，著重研發溫室結構、數據分析，及智慧化環境控制技術，以風力、結構、環控及農膜，作為溫室建構四要素。皆展已成為台灣溫室領導品牌，除與國內產官學研合作技術開發外，同時引進國際最新溫室建置材料與技術，獨家代理荷蘭Multifan內循環風扇、日本原裝進口伊藤忠集團的CI農膜，及F-Clean的黏膜技術等。

(工商 )