鑒於新冠疫情越演越烈，英國自5日起展開第三度全國封鎖措施，民眾除了必要原因外不得外出，所有學校與非必要店家關閉、勞工盡可能在家上班，至少為期七周。德國則考慮將現行封鎖措施延長至1月底，同時希望加快首劑疫苗施打速度。

英國財政大臣薩納克(Rishi Sunak)宣布推出規模46億英鎊(約62億美元)新一輪補助措施，以幫助企業度過疫情難關。

英國首相強生周一表示，新變種病毒傳染速度驚人，若不控制疫情的話，英國國民健保署(NHS)醫療體系恐在21天內崩潰。截至5日為止，英國新冠肺炎確診病例超過217萬人，死亡逾7.5萬人。

英國已開打輝瑞與阿斯特捷利康研發的二款疫苗，目前約100萬人完成首劑疫苗接種。

至於德國染疫死亡人數持續攀升，外界預期總理梅克爾可能於近日緊急與各邦首長討論延長封鎖事宜，將解除期限延長至1月底。

德國上周正式開打輝瑞疫苗，目前僅約26.5萬人接種首劑疫苗。該國正在評估是否仿效英國策略、延後第二劑施打時間，以確保更多人能接種第一劑疫苗。

(工商 )