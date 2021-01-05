美國國會周三(6日)認證總統大選選舉人團投票結果，但不認輸的川普號召支持者前往華府抗議，甚至揚言自己將親身參與。包括美國商會在內的各大企業領袖呼籲，國會須尊重大選結果並支持政權和平轉移。

川普號召支持者參與這場抗議，並推文表示「自己將到場」，現場屆時可能「相當瘋狂」。白宮未提供官方行程，僅表示川普6日將在白宮橢圓形草坪對支持者發表談話。

數以千計的川普支持者早已開始集結，先前在其他抗議場合公然攜槍的極右派組織「驕傲男孩」也將共襄盛舉。他們深信川普指控，認定選舉存在舞弊現象，反對國會認證拜登勝選，即便美國多州與聯邦法院裁決、兩黨選務官員與美國司法部均未發現重大舞弊情事。

美國商會、企業圓桌會議、全國製造商協會與紐約市夥伴關係等工商團體4日相繼發表聲明，呼籲國會不應阻撓或延後大選認證，因為這有違民主原則，「美國該是時候向前看」。

(工商 )