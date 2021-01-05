國民黨推動「反萊豬、綁大選」雙公投第二階段連署，將趁明天舉辦「公教警消委員會」成立大會時，首度開張！規劃黨主席江啟臣、前總統馬英九、前主席吳敦義與吳伯雄當場連署兩項公投案。黨務人士透露，明天成立大會特地設連署攤，預計有500人到場，現場由馬吳江等人帶頭連署兩項公投案至少各500份連署書，一開頭就衝出士氣。

此外，國民黨革實院長羅智強明天將發動48輛公投公車廣告作宣傳，明天上午將與前衛生署長楊志良一起搭乘，象徵第二階段連署上路。

國民黨中央公教警消委員會由「全國退休公教軍警消聯合總會」副總會長林水吉擔任主委，總會長、江啟臣的岳父劉盛良擔任榮譽主委； 22縣市分別設置公教警消委員會，且警、消、公、教各有1位召集人，各縣市的區級幹部還設置分區召集人，四大系統納入黨部組織，日後做為國民黨打選戰的動員部隊。

黨務人士說，明天江啟臣頒聘書給主委、副主委及縣市主委、副主委；馬英九、吳敦義則分別頒證給19位榮譽顧問及前行政院長張善政擔任團長的28位諮詢顧問聘書，還將由吳伯雄頒發榮譽狀給分別代表公、教、警、消等4個領域的前總統府資政趙守博、文化大學社科院院長趙建民、前刑事警察局長楊子敬、前消防署長陳弘毅。

據悉，國民黨原本也邀前主席朱立倫、洪秀柱及前立法院長王金平，但朱、洪另有行程，王剛動急性盲腸炎手術出院不久，都無法出席。

黨務人士說，昨天才收到中選會核定雙公投第二階段連署書格式，明天是首場大活動，現場將設連署攤並發連署書給與會人士連署，江馬吳吳等人都將在現場帶頭連署，為雙公投第二階段連署「開張」帶頭衝氣勢。

(中時 )