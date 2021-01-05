「倒宇天光．光榮中壢」園遊會。(讀者提供)

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案於本月16日投票，民間罷王團體已規劃9日園遊會、10日貪吃蛇車隊掃中壢，在15日的「罷前之夜」將徒步苦行繞中壢。「罷王行動」發起人唐平榮、「反仇恨政治動員」召集人毛嘉慶不約而同呼籲中壢區民16日踴躍投下罷免票，驅逐仇恨政治，恢復中壢民主聖地榮光。

唐平榮說，9日上午10點到下午4點在中壢中正公園要辦一場「倒宇天光．光榮中壢」園遊會，在做好防疫措施下，有各式攤販、親子堡、魔術表演等精彩演出，其間下午2點到3點在主舞台會有「中壢民主講堂」活動，除了民間人士，包括國民黨、民眾黨、時力及綠黨都有人演講。

此外，10日將有貪吃蛇車隊遊行宣傳，較過往百輛機車進階的是，這次開放汽車參加，陣容更龐大；15日投票前一晚則以苦行僧方式步行中壢市區催票。

據悉，國民黨方面，除了由志工在中壢站路口舉牌，黨籍桃園立委及議員不少人參加9日的「中壢民主講堂」，黨祕書長李乾龍明天下午將赴桃園市黨部了解「助攻」罷王的情形。此外，桃園市軍校校友會、退伍軍人協會9日也有一場罷王會師聚餐，黃復興黨部聲稱該會師是軍系自動發起，與黨部無關。

毛嘉慶表示，罷王行動含括各黨派及公民團體，「反仇恨政治動員」是其中之一，目前評估有6萬多人會出來投罷免票、4萬人同意罷免但不一定會投票，而罷免門檻7.8萬票，保險起見要衝到8萬票，最後這幾天就全力催票，因此「反仇恨政治動員」的宣傳車每天在中壢宣傳投票，讓大家記得中壢是台灣民主聖地之一，40年前的中壢事件即是代表，不容搞仇恨政治、挺萊豬卻霸凌反萊豬的人玷污。

外傳王浩宇若遭罷免，毛嘉慶擬投入「補選」。毛嘉慶說，他戶籍已遷入中壢，就是以「中壢居民」身分支持罷王，不過中壢有11席議員，王被罷後未達總席次4分之1，根本不需補選。

(中時 )