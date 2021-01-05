新竹一名未婚的37歲李姓女子，本月4日清晨感覺腹部劇痛出血，以為是血便衝到廁所，想不到馬桶裡竟有一名男嬰，救護人員將嬰兒抱出發現已經無生命跡象，急救後送醫仍不治。新聞曝光後，一名自稱女子的朋友透露，李女交友狀況複雜，曾生過3個孩子，不過全部送養，最喜歡被人叫「女神」。

這名女網友表示，認識李女已經8年，李女平時喜歡在網路上錄跳舞影片給大家看，外貌也跟「女神」相去甚遠，據悉，李女體重超過130公斤，卻騙網友僅80公斤，平常除了在小吃店上班，還有兼職賣淫，這次意外的馬桶產子前，已經生過3個孩子，第一個孩子父親是當時男友，因照顧不周摔倒成植物人，之後兩個孩子因為經濟因素送養。

就算第一個孩子變植物人，李女也無所謂，她被判緩刑兩年，每天喝酒、與網友聊天，最喜歡從網路上獲得網友稱讚，女網友說自己曾經勸對方，卻被封鎖，直指「今天她會變成這樣，過去批評我、叫她不要理我、叫她做自己的人，都是幫兇」。

社會處前往了解發現，李女未領身障證明，也未固定領有社福補助津貼。據了解，李女和母親及多名親戚同住，懷第4胎時並不知生父是誰，親友觀察身形詢問是否懷孕，女子皆辯稱只是變胖跟水腫，因女子身形微胖，親友皆無起疑心。

(中時新聞網)