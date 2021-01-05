別以為休季期間就不會有事，日本境內新冠肺炎疫情持續惡化，羅德隊王牌投手石川步今（5）日驚傳新冠肺炎確診，必須接受治療。球季期間羅德也曾因為多位一軍主將中鏢無法出賽，必須由二軍升上幾位球員應急，結果戰力出現空缺，在爭奪太平洋聯盟冠軍的緊要關頭被軟銀鷹隊打垮。

日本媒體報導，石川步是在去年12月27日先行開車回富山縣的老家，等到1月1日返回東京的住家後，2日突然出現流鼻水症狀，到醫院就診時順便接受篩檢，4日檢測結果出爐竟呈現陽性反應，也就是確診新冠肺炎，必須接受進一步治療。

石川步是在2014年升上羅德隊一軍，戰績10勝8敗、自責分率3.43，獲選洋聯新人王，並成為主力先發投手。2016年14勝5敗、自責分率2.16，還拿下洋聯自責分率王。接下來幾年表現雖比較遜色，不過最近3年仍有一定水準。

今年石川步出賽21場，拿下7勝6敗、自責分率4.25的戰績，獲得加薪500萬日圓，明年的年薪是1億1000萬日圓。而他要到2023年才成為自由球員，不過羅德已經同意他明年可使用「入札制度」挑戰大聯盟，也算是對他的肯定。

(中時 )