澳洲政府與北京當局在新冠疫情咎責問題上發生摩擦，加上近期一連串外交事件，陸方採取貿易攻勢，讓相當依賴大陸的澳洲經濟蒙受其害。然而，不僅是經濟與外交處境，澳洲的高等教育也相當依賴大陸留學生，北京去年就警告這些學生，要注意澳洲的環境，專家評估，可能有7間大學會跌出全球前百強。

澳洲的煤炭、大麥、鐵礦石以及葡萄酒等商品都遭到陸方加徵稅額制裁，甚至出現澳洲產品在大陸港口無法卸貨的窘境。據英國《每日郵報》報導指出，澳洲天主教大學（Australian Catholic University）校長克雷文（Greg Craven）指出，澳洲本土的大學對大陸留學生「上癮」，每年從中獲得的學費達70億澳元(約1600億元新台幣)。

早在去年6月，大陸外交部發言人華春瑩指出，過去一段時間，澳洲針對華人等亞裔族群歧視問題不間斷，當地華人甚至遭受言語侮辱、圍攻傷害，家庭財產遭破壞，華人等亞裔在日常生活受到不公平待遇，提醒大陸公民妥善安排行程，非必要不要前往澳洲。大陸教育部去年年中也發布留學預警，指海外疫情嚴峻，尤其澳洲疫情延燒，甚至爆發種族歧視，提醒大陸留學生要謹慎選擇。

克雷文表示，不少大學因此經費銳減，將減少當地研究經費預算，導致大約有7間大學的排名跌出全球前百強。在失去大陸留學生的情況下，澳洲高等教育將降低入學門檻，澳洲天主教大學這類普通大學可能成為「殭屍大學」（zombie universities），因為程度更好的學生將前往更好的大學就讀。

多利亞大學米切爾研究所資料顯示，不僅是大陸留學生銳減，若疫情仍沒有獲得控制，邊境管控仍不放鬆，截至2021年中，澳洲的國際留學生將從60萬減至30萬，恐損失超過上百億澳元。

(中時新聞網)