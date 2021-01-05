網友截圖。

多次為住宅政策強力辯護的內政部次長花敬群，疑因不滿時代力量立委邱顯智臉書貼文，竟在其臉書留言「時代蟑螂實在有夠髒」引發議論，還被網友截圖。邱顯智事後另貼文表示，截圖他就不放了，等花敬群冷靜下來再說。

邱顯智在這篇惹怒花敬群的貼文中說，實價登錄2.0三讀不到一週，花次長又開始調皮了。今天看到這則新聞，內政部獨創的「房價負擔能力指標」2020Q3的數據公布了。全國36.76％、台北61.14％、新北48.63％、台中39.91％，桃園、台南、高雄也紛紛突破30％關卡，超過了內政部認為的合理負擔率。結果我們的花敬群次長竟然說：「各都多數為30點多％，剛跨過合理負擔的門檻，本質上不至於太嚴重」。

邱顯智這篇強調「房地產市場仍然火熱，猖獗的炒作行為未見收斂」的貼文引來花敬群不滿，在貼文底下筆戰，說「真理自在人心」。花敬群並說，主張居住正義的人，不會惡意扭曲別人的話，更不會斷章取義與自導自演。正義奠基於不欺騙、不譁眾取寵，你扭曲過多少我的話，卻從不敢在質詢台上直球對決，只躲在同溫層自嗨。這是正義之人該有的行為嗎！

不過，花敬群的諸多說理，都抵不上一句「時代蟑螂實在有夠髒」的留言，並引起邱顯智粉絲的圍剿。事後邱顯智另發一篇臉文，說他比較多的是感慨而不是生氣；「至於說什麼蟑螂什麼髒的，說我不敢在質詢台直球對決的，於我個人來說，道不道歉，也只是個形式上的意義，等花次長冷靜下來再說吧」。

(中時 )