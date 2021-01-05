萊豬元旦起開放進口，但衛福部、農委會推出的台灣豬標章、豬貼紙卻深陷公信力疑雲，引起民眾質疑聲浪。前立委沈富雄直言，民進黨處理的亂七八糟，「就是一個字，盧」，他更痛批農委會主委陳吉仲「笨死了」，並質疑貼台灣豬標章到底幫了誰？

沈富雄日在政論節目《少康戰情室》中表示，到目前為止，民進黨處理這個豬，非常亂七八糟，因為有理講不清，無理聽不懂，就是一個字「盧」，「台灣人說很盧」，沈富雄直言，陳吉仲真的是很笨，他以為貼標章到底是幫了誰？害了誰？

沈富雄指出，以前萊豬不進來，什麼標章都沒有，大家都不在乎是本國豬還是進口豬；現在萊豬進來了，不許你貼有沒有萊克多巴胺，現在要你貼本國豬，「貼了本國豬，沒貼就是美國豬，進口豬裡有美國豬，美國豬裡面有萊豬，但是老百姓學乖了，因為小孩不吃、軍人不吃、憲兵不吃，所以我們也不吃，要求零檢出，沒貼的裡頭有一點點萊克多巴胺，我們就通通都不吃」。

對於蔡總總統在新年文告中，針對萊豬議題表示，過去三任政府都承諾而沒辦法落實，沈富雄則強調，沒辦法落實的貢獻者民進黨算一咖，因為他們過去反萊牛返的很厲害，基於民進黨以前反過，且現在又那麼多人不吃，「所以現在老百姓的觀念就是，有萊劑我就不吃」。

沈富雄認為，民進黨應該思考要怎麼解套，如果要繼續貼，並嗆聲「陳吉仲你笨死了，因為越貼越多，越害死那些沒貼的，沒貼的誰要進來？」

(中時新聞網)