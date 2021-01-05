高中棒球聯賽木棒組第1階段今（5）日花蓮體中與善化高中之戰，雙方在比賽中互有領先，而花體從3分的落後展現韌性，在7局上灌進5分大局，加上林逸翔在攻、守端都替球隊做出貢獻，終場花體以8比7驚險收下2連勝。

花體打線一開賽就靠曾祈勳、邱傳義連續安打攻下2分，而曾祈勳先發僅投1局，第2局起就換上林逸翔登板，投到3局下被善化攻進3分逆轉戰局，之後還因自己的守備失誤再丟分數，前6局打完花體陷入3比6落後。

7局上花體藉由對手失誤展開反撲，林逸翔揮出三壘打追回1分，潘皜澤、曾祈勳連續安打將比數扳平，接著第5棒邱傳義擊出中外野安打送回2分，替球隊超前比數，也成為此戰勝利打點。僅管善化在8局下再追回1分，但林逸翔頂住一、三壘有人的壓力飆K守成。

高三的林逸翔今天自第2局起登板，中繼7局用114球，被揮出8支安打，投出5次保送，也送出7次三振，失7分僅3分是自責分，拿下勝投，同時還兼球隊開路先鋒，此戰5打數敲2支安打，包括一支三壘打。

花體總教練劉義傳指出，林逸翔要投球又要打擊，比較辛苦一些，今天投球用球數也破百，「難為他了。」林逸翔則坦言對自己此戰的投球表現不盡滿意，「一開始投得太急了，太想出力丟，導致動作有點跑掉，經過教練提醒好才愈來愈好。」打擊表現則還可以更好。

林逸翔在比賽開打後才臨時被通知登板，第2局被換上場應付善化的左打部隊，他也透露，自己僅在場邊丟了10顆球就上場，「盡量調整到最好的狀況，想趕快上去解決打者。」而儘管兩隊比數拉鋸，林逸翔心態不受影響，他透露：「自己抗壓性很好，比賽中不容易感到壓力。」

至於花體邱傳義今天單場敲2安，包括在第7局的致勝一擊，劉義傳透露，布農族的邱傳義一直以來都十分穩重，在隊上也是很自律的選手。邱傳義指出，因為自己是高三學長，7局上有機會替球隊建功，就希望可以替球隊把該贏的比賽贏下來。

(中時 )