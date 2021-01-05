時代力量立委邱顯智今(5)晚在臉書上針對台灣居住正義問題發文，沒想到卻遭內政部次長花敬群留言怒嗆「時代蟑螂實在有夠髒」，引發網友熱議；邱顯智稍晚再度發文指出，面對花次長的這種言論，他比較多的是感慨，而不是生氣。

花敬群在邱顯智的臉書貼文留言「時代蟑螂」，儘管花敬群目前已經刪除留言，但仍引起熱議；隨後邱顯智發文指出，看到花次長這樣的言論，他比較多的是感慨，而不是生氣。他表示，時代力量與花次長就台灣房地產相關問題已經有過諸多討論，而時力版的囤房稅能不能解決囤房問題？花次長覺得不行，這也可以公開討論，沒有那麼困難。

至於說什麼蟑螂什麼髒的言論，邱顯智表示，於他個人來說，道不道歉也只是個形式上的意義，「等花次長冷靜下來再說吧。」邱顯智希望，公共政策的爭辯能夠回歸理性討論，這才是對於居住正義、對於台灣未來最有意義的一件事，希望花次長能夠聽進去。

(中時新聞網)