出道10年，從日本第一女團「AKB48」到台灣百萬Youtuber「木曜4超玩」，阿部瑪利亞終於在跨年前夕推出了個人首支中文單曲〈Shine Shine the Night〉，新歌在去年底木曜四超

玩的跨界演唱會上首唱之後，阿部新單曲就已成為粉絲高度關注的焦點，果真新歌MV一推出就超過30萬的點閱。

有「歐吉桑殺手」之稱的阿部瑪利亞更是特別邀請了邰哥和坤達來MV跨刀演出，阿部變身美女特務，大展修長美腿，與邰哥、坤達上演愛情香水爭奪戰，邰哥更是萬梗齊發，幫新歌〈Shine Shine the Night〉取了個諧音梗「香香的奶」，意外的成為歌迷對新歌的新暱稱，這怪怪的名詞讓阿部又氣又好笑，害羞直呼「怎麼會這樣啦！」

這首節奏活力輕快的新歌，阿部瑪利亞不僅挑戰了中文演唱，更是從音樂到MV、影像視覺再到舞蹈、服裝全程參與製作。而MV中有一段她與邰哥鬥毆的對手戲，阿部一直不敢用力只是輕輕帶過，怎知邰哥很敬業的要她用力真的打，於是她真的用力打下去，邰哥反而被拍的很開心，還笑著謝謝阿部桑，阿部笑說雖然很佩服邰哥的敬業，但怎知這個鏡頭導演竟然沒有用，讓他白挨一頓打了。

阿部瑪利亞說徐若瑄是自己一直以來最愛的偶像，沒想到有一天能在偶像的故鄉發表中文單曲，儘管這一切真的很不真實，卻又是自己努力一步一步達成的夢想，回想起自己來台灣發展的過程，最慘的時候家裡的水電全停，每天只能靠一杯珍珠奶茶過日子，一度懷疑自己為什麼要怎麼過，但現在工作逐漸步上軌道，也認識越來越多的朋友，她認真的說在台灣工作真的很開心，希望以後會越來越好。

(中時 )