台北市長柯文哲今天接受名嘴羅友志專訪，並在其直播節目挑戰「最聰明的市長老實樹」，羅友志問柯文哲，若2024當總統，會不會特赦前總統陳水扁？柯文哲表示，他會把扁案結案，有條件特赦。談及民進黨政府近期走鐘表現，柯文哲說，民進黨就是一個部落，但蔡英文還沒辦法控制民進黨，走鐘原因在閣揆蘇貞昌。

台北市長柯文哲，4日接受名嘴羅友志專訪。(圖/羅友志Youtube頻道直播)

羅友志問柯文哲，「是否有感最近蔡政府行政團隊整個走鐘(變調)了？原因是初在蔡英文總統還是閣揆蘇貞昌？」柯文哲說，「就是出在『衝衝衝』，因為不太像蔡英文的作風」。因為蔡英文是學者型的政治人物、談話偏文青式語言，聽了會起雞母皮(雞皮疙瘩)。他還說，自己第一次聽蔡英文講話很感動，但聽第二次就「這裡也養、那也養…」，很像豬哥亮的廣告。

柯文哲回憶，自己第一次遇到蔡英文，是在2010年五都選舉時，國民黨中央委員連勝文遭槍擊時，他(柯)跑到民進黨中央黨部向時任黨主席的蔡英文轉達「那一槍是真的」，因為當時蔡英文很猶豫要不要出來講話，柯文哲說，他已經看到連勝文的槍傷，也正因為那一槍嚴重影響了選舉，當時謠言滿天飛，蔡英文也是很焦慮，後來蔡才相信。

至於為何對蔡英文講話起雞皮母？柯文哲說，他對蔡英文的文青式語言就是不太喜歡，羅友志問柯文哲，蔡英文是否有跟他談過台北市長選舉的事情？他話鋒一轉說，民進黨就是一個部落，而蔡就是民進黨這部落的共主，但蔡英文還不到酋長，也沒有辦法控制。

「對於去年下半年民進黨政府突襲式開放萊豬、美牛進口台灣，能換取台灣國際地位跟國際接軌，有何看法？」柯文哲說，蔡英文開放萊豬沒有跟人民溝通、跟在野黨溝通，更沒有跟黨內同志溝通，民進黨內部也是錯愕。換取國際地位說法，他才不相信咧！美國衛生部長阿札爾來台，民進黨大內宣說台灣跟美國關係很好，結果押錯寶，他相信「現在民進黨上上下下都在想，怎麼跟民主黨的拜登政府溝通」。

最後，羅友志也問柯文哲，「2024若當選總統，會不會特赦前總統陳水扁？還是關回去？」，柯文哲回應，若當總統「會把扁案結案」，讓阿扁交代清楚。

他說，連中共都有能力去面對、處理第一任主席毛澤東在文革「四人幫事件」的問題(「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，中共十一屆六中全會一致通過的一項決議)。他認為，正確講法應該不是特赦，而是結案，總要交代清楚是怎麼一回事，沒有人說保外就醫，然後也都不處理，每天放他開節目，我的天啊！

至於如何將扁案結案？柯文哲說，就是交代金錢流向怎麼流出去的，給一個社會可以接受的結案報告，然後向社會說個SORRY就可以結案了，且就算特赦他也不會無條件特赦，這樣說不過去。

(中時新聞網)