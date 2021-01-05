高中木棒聯賽第1階段三民高中和普門中學的「高雄內戰」攸關分組龍頭之爭，結果三民高中在兩名投手盧泓捷、周彥農的聯合壓制下，以3比1力退普門中學，率先搶下3連勝。

三民高中開賽時節奏被拉走，先發投手盧泓捷遭前2名打者連續敲出安打，最後因為守備失誤丟掉非自責分，總教練張榮勳認為，像是木棒聯賽這種大比賽節奏都會比較快，球員上場會慌，「所以要適時提醒他們放慢一點，跟平常練習一樣，不要手忙腳亂。」

重新要回節奏主導權，三民高中接下來就在這場投手戰占上風，盧泓捷最後力投118球，7.2局被敲7支安打，還飆出12次三振，張榮勳透露，教練團賽前就跟投捕吩咐對手不擅打變化球，因此配球上有做過調整。

盧泓捷本來想拚完投，最後在8局上留下一壘跑者退場，他自認表現已經比上一次對普門中學時好，不過變化球時好時壞是需要改進之處，聽取教練建議的他今天使出滑球、曲球和變速球，其中變速球效果最好，「因為他們打不到。」左投的他將陳偉殷視為偶像，還會透過影片學習。

高中木棒聯賽三民擊退普門取得三連勝。（學生棒聯提供／廖德修台北傳真）

接替投球的周彥農登板後雖然製造出滿壘危機，但在教練喊出暫停後，補上重要的三振，瓦解普門中學的反撲氣燄，第9局他更直接抓下3個出局數，為球隊守住比賽勝利。

身高190公分的周彥農一上場救援，現場球探紛紛拿出錄影機和測速槍，雖然只是高一生，卻相當受到關注，甚至有人形容他是隱藏版的王牌，目前最快球速約134公里，除了直球外，還能投滑球、曲球、變速球，另外也新練了伸卡和指叉，張榮勳表示，他屬慢熱型的球員，遇到重要比賽心理壓力就會跟著變大，這次會透過危機處理的機會，給他多點經驗，「明年他會是我們的先發主力。」

三民高中唯一得分的半局是在4局下，他們一口氣攻獲3分逆轉戰情；率先上場的郭宇喆、洪敏暘串聯安打，一人出局後，第5棒的陳堃益揮出關鍵中外野長打，帶進2分打點翻轉比數，他自己也靠著下一棒洪敏泰敲安護送，跑回第3分。

陳堃益將普門中學先發投手陳鎰中打退場，他認為對手直球和變化球速差不大，因此抓好時機就出手，升上高中後第一次嚐到當英雄的滋味，「一打就知道是大支的安打，升上高二後長打能力有變比較好。」首日對台南海事的比賽，他就和第4棒的高捷敲出背靠背全壘打，兩人還開玩笑說要競爭全壘打王。

由於稍晚的壽山高中也以7比0贏台南海事，和三民高中並列3戰全勝，普門則以2勝1敗在後，後兩天的賽程還有可能造成排名異動或互咬局面，張榮勳表示，「我們這組就像三支隊伍在打排名賽。」

(中時 )