世界第1種第5世代戰機：F-22「猛禽」(Raptor)，於2005年12月15日正式加入美國空軍，至今已服役15年了，這款由洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)所製作的超級戰機，至今仍是公認的「空中王者」，但因為數量太少，使她同時也揹負最昂貴，維護成本最高的缺點。

除了外掛油箱，F-22不會在機翼下安裝其他物品，也不會外掛武裝，是當今世上罕見的專職空優戰機。(圖/美國空軍)

戰機世界(Fighter Jets World)在F-22服役15周年之際，發表一篇紀念文。F-22可能是最後一種專職的空優戰機，雖然在2005年12月正式服役時，曾經被短暫命名為「 F/A-22」，但是之後又拿掉了「A」，她也從來沒有負擔對地攻擊的任務過。

美國空軍曾以「F-15全面落後於Su-27」的說法，推進F-22的持續研發，同時蘇愷公司也用同一種理由向外爭取訂單，也算是各取所需，其實Su-27與F-15算是各有勝長。(圖/蘇愷)

F-22的研發背景處於冷戰的後期，當時的計畫案稱為「先進戰術戰機」(ATF)。雖然此時剛剛量產的美國空軍主力-麥道F-15C「鷹」有著無敵的空戰紀錄，但是神秘的冷戰對手蘇聯，也在秘密開發多款新戰機，包括MiG-31、Su-27與MiG-29。

1980年代初，美國間諜衛星首次拍攝到Su-27，對這款有著翼身融合優美外型的戰機感到訝異，太不像過往粗獷的蘇聯戰機了，當時還不確定這型戰機的名字，曾經一度誤認為是傳說中的MiG-31(之後才知道MiG-31是MiG-25的放大改良版)，但能確定的是，這型戰機有著相當不錯的空氣動力外型，美國專家開始認為，如果Su-27有著推力不亞於F-15使用的F100發動機，那麼Su-27的飛行表現會比美國之鷹(F-15)要傑出。

1989年巴黎航空展上，蘇聯派出了最新銳的Su-27與MiG-29前來參展，這2型戰機都給美國造成了震撼，其中Su-27試飛員維克多·普加契夫（Viktor Pugachev）展示了高攻角眼鏡蛇機動，極大的嚇著了西方觀察家，日後這種超過120度的眼鏡蛇機動，就被稱為「普加契夫眼鏡蛇機動」。一時之間，美國空軍認定F-15絕非Su-27的對手，確實有必要繼續推動ATF戰機研發計畫。

或許為了告訴美國民眾，美國正在研發比Su-27更強的戰機，隔年1990年初，2個參與ATF競爭的航太集團都展示了自己的ATF，分別是洛克希德-通用動力的YF-22，與諾斯洛普-麥道的YF-23，這是全球航空軍事迷首次看到具有匿蹤效果又兼具超音速、高機動與內藏武裝的第5代戰機該是什麼模樣，立即就把西歐正在研發的「鴨式布局」戰機給比了下去。

YF-22與YF-23是著名的世紀之爭，兩種戰機都是極其優異的第五代匿蹤戰機。(圖/美國空軍)

1991年4月23日，美國空軍確定洛克希德-通用動力的YF-22成為ATF的獲勝者，洛克希德將以YF-22的研究心得，打造更傑出的戰機，也就是F-22。

雖然蘇聯在2年後瓦解了，但是負責製造Su-27的蘇愷設計局很快跟上了自由市場的開放進程，在國際上大力推銷Su-27戰機，很快取得中國大陸的大筆訂單，也讓Su-27的後續開發都有了經費著落，包括Su-30、Su-35、前翼試驗機S-37(日後稱為Su-47)都快速提出，這些都將是F-22的挑戰者。

F-22因其先進的匿蹤能力而備受讚譽，她的其雷達橫截面，直到今天被廣泛認為是世界載人戰鬥機中最低的，比她的小晚輩F-35更為傑出。

F-22 戰機的F119發動機，獨特的2維矩形噴嘴，仍是世界唯一，具備機動性與紅外線遮蔽性。(圖/美國空軍)

F-22使用的的普惠F119發動機，也是世界上推力最強大的發動機，在F119問世之前，是由蘇聯MiG-31的D-30F6，和Su-27的AL-31分別排名第一和第二。F119的推力紀錄直到普惠F135問世才被打破，但兩者系出同源，並且F119仍穩坐世界第2。

猛禽戰機也是繼俄羅斯Su-30之後，世界第2種使用二維推力矢量技術的戰鬥機，以提高機動性，其實YF-22問世的比Su-30更早，但航空紀錄通常不列入原型機。

F-22鼻椎裡的APG-77雷達，是美國空軍最早的AESA雷達，如今基於APG-77而改良的後續雷達，已是各型美國戰機的標配，。(圖/洛馬)

F-22的雷達也是世界上第2種使用「主動陣列雷達」(AESA)的戰機，僅次於日本的F-2「平成零戰」，AESA是戰機雷達的一大革新，也是唯一有機會偵查到匿蹤戰機的雷達。

不過儘管性能出色，但猛禽的設計仍存在一些關鍵缺點。首先，因為F-22平均性能超過同時代戰機甚多，因此它被禁止出口，這導致它的產量完全端看美國空軍決定，又因為冷戰已經結束，F-22的必要性顯著下降，雖然先前提到Su-27家族是威脅，但後來美國國會發現，這只是美國空軍的誇大其詞，Su-27的性能並沒全面壓制F-15，使得F-22的最終生產量定格在195架，其中8架是原型機，因此實際的量產機只有187架。

如此稀少的數量，使她的單位價變得極高，後續研改計畫被大量刪除，其中包括多項功能，例如後置雷達計劃，和紅外/光電搜索跟踪系統 (EOTS) 也沒有著落，所幸EOTS的研發沒有中斷，應用在F-35戰機身上，這也是F-22性能明顯落後於F-35的部分。

五角大廈仍然相當看重F-22的威懾力，使得F-22如同戰略武器一般，經常派往世界各地機動部署，雖然有效的提振區域盟友的士氣，但是這樣做的代價是F-22的維護成本進一步被拉高，妥善率則一直下降，目前F-22是美國空軍各機隊中妥善率，只比B-1B稍好一些。

這與她原本要取代的F-15形成鮮明對比，F-15從1976年開始服役，至今仍在生產和改進，甚至美國空軍會再購買全新的一批。這是猛禽計劃的主要缺陷，這意味著最終F-22永遠無法完全替代F-15，真是個有些諷刺的故事。

(中時新聞網)