國際影音串流平台Netflix近年積極耕耘華語市場，繼《刻在你心底的名字》、《初心》、《馗降：粽邪2》後，今年也將搶攻春節賀歲檔期，宣布由陳淑芳、徐若瑄、謝盈萱、孫可芳主演的《孤味》，將於農曆春節期間上線。

最新釋出的預告短片中，陳淑芳罕見地開金嗓唱歌，重現片中最為動人的〈孤味〉金曲，還幽默把歌詞改為「親戚朋友來團圓，Netflix ＆ Chill 最開心」，片中3位女兒也驚喜獻「聲」助陣，貼心教導媽媽念出正確發音。

《孤味》上映後佳評如潮，目前全台累積票房已將近2億，同時也是2020年最賣座國片。對於電影深深打動跨世代、不同年齡層的影迷觀眾，擔任監製的徐若瑄表示：「《孤味》不是用力煽情的催淚，而是從劇中的的某個人物、幾句話或某些情境，聯想到你我生活中的對照情節，從而觸動每個人心中不同的點，是一種發自內心的溫暖或感觸！」許承傑導演也說：「《孤味》的主軸我們定調為『逐漸放下的過程』。我相信關於生死與生命中怨懟糾結的議題，世界各地的人都能有所共感」。

被台灣網友譽為「台灣版樹木希林」的陳淑芳，以該片榮獲金馬影后，對於電影將於Netflix上線，她說：「代表台灣女人就是堅忍、責任，我非常開心全世界都能看到《孤味》，把台灣女人持家的精神讓全世界都知道」，導演許承傑也表示：「我與劇組團隊感到萬分興奮與期待！能夠透過Netflix將《孤味》同步分享給全球觀眾是很重要的里程碑，電影目前為止在香港、日本、韓國等亞洲國際影展放映過，我們也很期待國際上其他國家地區對於本片的感想。」。《孤味》將於2月5日於Netflix全球同步上線。

(中時 )