韓星李棟旭在夯劇《九尾狐傳》中打破過去多由女星扮演「九尾狐」的先例，飾演一隻經過千年修練的1600多歲，有著九條尾巴的九尾狐狸李硯，為了愛情不惜放棄山神職位，落入凡間來拯救陷入危機的人類女子南智雅（趙寶兒飾）。

李棟旭在劇中最愛吃很多人不太能接受清涼口味的薄荷巧克力冰淇淋，他本人接受專訪時也曾透露自己私下真的也很喜歡薄荷巧克力口味，讓不少網友因為無法接受李棟旭鍾愛薄荷巧克力口味的冰淇淋，而在網路上疾呼「難道要因為李棟旭而去吃嗎？」還因此帶動了相關產品的銷售與流行。

而李棟旭在與劇中飾演同父異母的九尾狐弟弟金汎一同受訪時，被問到韓國人最愛的中華料理糖醋肉「到底是淋醬還是沾醬會比較好吃」時，主持人與金汎都選擇「沾醬」，唯獨李棟旭選「淋醬」，他連忙解釋：「其實我本來也是沾醬吃的，但聽說剛炸好酥脆好吃的糖醋肉是要融合醬汁，拌在一起才會比較好吃，所以才改成淋醬。」

《九尾狐傳》1月6日起晚間9點起，每週一至週五晚間8點到10點在衛視中文台播出。

(中時 )