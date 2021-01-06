前高雄市長韓國瑜岳父、前雲林縣議員李日貴1日中午病逝，享壽85歲。李家在雲林縣西螺鎮的老家低調治喪，挺韓大將杏仁哥4日和多位挺韓人士共同赴靈堂捻香，並轉達韓國瑜對支持者的話 :「感謝大家對他們夫妻的支持與疼惜」。

杏仁哥4日在臉書發文表示，透露自己和強強滾、黃醫師、挺韓直播主高鈞鈞、兆亞哥一起到雲林捻香，並轉達韓國瑜及妻子李佳芬想對支持者們說的話，他們向所有支持者、關心他們的人表達感謝，「謝謝你們一路以來，對他們夫妻的支持與疼惜」，杏仁哥並在文末附上致敬挺韓直播主的一段近4分鐘影片。

不少韓粉和支持者紛紛在臉書貼文留言，「紅了眼，淚潰堤」、「韓總請節哀保重，謝謝杏仁哥傳達我們的信息」、「在挺韓的路上雖然非常辛苦，大家會持續堅持下去，因為我們根本沒有分化的本錢」、「謝杏仁哥帶給我們訊息，感謝」、「看了好難過，眼睛熱熱的一片模糊，真的很感謝一路相挺的直播主及所有支持的人，影片中的韓市長真的教人心疼」。

也有韓粉說，「我們在等待下一支穿雲箭！」、「感謝有你們，每次看了有韓總的影片都感動到不行，希望韓總一家都能平安」、「這首歌很催淚，大家真的在等韓國瑜」。

韓國瑜岳父病逝後 「首發聲」韓粉看完全哭了。(圖/翻攝自 杏仁哥臉書)

(中時新聞網)