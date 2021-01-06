玄關是進入大門後的第一空間，是家中財氣往來的通道，因此，在玄關放置一些合適的招財物品，往往能夠帶給家中更多招財的好運。玄關究竟能擺什麼？不能擺什麼？運勢命理網站「旺好運」一次大公開！

▍1.擺三腳蟾蜍

因為三腳蟾蜍是較為靈驗的招財物，最適合擺放在玄關。

▍2.擺黃色紫檀的水晶球

利用黃色和水晶球的屬性來招財。另外，黃色的水晶碎石也有招財驅邪的作用，可以把它放在鞋櫃上用以驅除從鞋櫃中散發出來的穢氣。

▍3.擺魚缸

擺放魚缸可以招財，不過要注意魚的數量應為六尾或八尾。

▍4.擺流水盆

流水盆是利於財的，在玄關擺放流水盆，意思是讓財氣順著水流進屋，所以水流的方向應朝著室內或廚房。

玄關擺放招財的存錢罐和小株植物：

▍5.擺招財的存錢罐和小株植物

溫馨提醒玄關的植物不要選仙人掌或者是玫瑰等，這些植物都帶刺，對玄關的風水會產生影響；其次如果花朵凋謝或者是植物枯黃的話，也要立即進行更換，不要讓這些枯黃的植物放在玄關的位置上。

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(中時新聞網)