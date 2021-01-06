不久前，財星雜誌（Fortune）選出了二○二○年度商界風雲人物：馬斯克（Elon Musk）。

該雜誌評論，今年四十九歲的馬斯克是全世界最創新，也最具爭議性的執行長。有些企業領導人下班後喜歡打高爾夫球，有些愛爬山，馬斯克則是：經營其他公司。

他創立的多家公司中，電動車公司特斯拉（Tesla）以及航太公司SpaceX，是表現非常亮眼的兩家。

特斯拉目前是全球最有價值的企業之一，市值五千二百億美元。這到底是多大的數目？通用汽車（General Motors）跟福特（Ford）汽車目前市值加總，只有特斯拉的五分之一。而同樣是馬斯克的創業成果，SpaceX目前市值四百六十億美元。

馬斯克不只在一個產業掀起革命，他是怎麼做到的？財星雜誌認為，他憑著意志力以及對於企業經營的天賦，拉著整個汽車產業邁進二十一世紀，並且讓全世界的投資者為他著迷。

去年十一月，美國彭博新聞（Bloomberg）估算，他的身家大約一千二百億美元，已經超越微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），僅次於全球首富亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

二○一三年，他也曾獲選為財星雜誌年度商界風雲人物。這一次，財星雜誌再次提及，馬斯克跟每個人一樣，一天都只有二十四小時。詢問任何產業的執行長，哪一位企業家最能激勵他們，馬斯克名字出現的次數遠勝於其他人。

因為他既是火箭人（想把人類送上火星），同時也是鋼鐵人（他是電影鋼鐵人角色的原型）。他野心勃勃又有執行力，活力驚人且無恐無懼，能把「不可能」變成「可能」。

相對地，詢問任何產業的執行長，哪一位企業家最能惹惱他們，馬斯克的名字出現的次數也遠勝於其他人。他們認為，他不太能接受別人的批評，喜歡扮演救世主的角色，但是說話行事魯莽，根本無法領導大家。

然而最熟識他的人認為，事實介於這兩極之間。他就是一個人，很複雜的一個人。他最能夠代表二○二○年的企業界情況。

財星雜誌最後總結，馬斯克給企業領導人以下四個啟示：

1.想創新，永遠不要從「現狀」出發。把現有的一切丟掉，從頭來過。真正的創新不是重新思考解決方法，而是重新思考問題。

2.僱用傑出人才，然後給予他們挑戰，讓他們發光發熱。

3.了解顧客的問題。馬斯克常常在推特（Twitter）上有話直說，大家的反應，是他了解顧客最真實想法的好機會。

4.態度有其重要性。熟識馬斯克的人說，他本人跟他在網路上的形象不同，非常有禮貌。即便是面對巨大壓力時，他還是如此。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 413期》)

《EMBA 世界經理文摘 413期》

(中時新聞網)