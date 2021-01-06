你也是這種人嗎？在餐廳盯著菜單十五分鐘，還是不知道該點什麼；週末想看電影，網頁反覆滑來滑去，還是一部電影都沒挑到。若是遇到更重大的決策，像是選學校、挑工作、買房子時，資料蒐集再蒐集、分析再分析，幾個月過去了，還是遲遲無法決定。

如果你也經常在做決策時打結，希望可以更有自信、更果決，不妨參考「高勝算決策」（Thinking in Bets）一書作者杜克（Annie Duke），所提出的三項簡單策略：

1.快樂測試。你還記得你上一週的午餐很美味，或難以下嚥嗎？就算你記得，那一餐對你那一週所感受到的幸福快樂，可能沒有什麼影響。

食物、衣服、娛樂都是低影響力的選擇類型，「快樂」是評估決策影響力很好的一項指標。當你發現某項決策的長期潛在得失，微不足道時，就可以要自己加速決策。在低影響力決策多節省一點時間，就能在高影響力的決策上多花一點時間，做出真正攸關長遠幸福的決策。

2. 唯一選項測試。安排渡假行程時，要在巴黎和魚罐頭工廠之間做選擇很容易，但若是在巴黎和羅馬之間做選擇，甚至還可以選馬爾地夫，你很可能會舉棋不定。這就是選擇的一個弔詭之處：好選擇越多，抉擇越焦慮。

此時，「唯一選項測試」可以解決這個困境。對於任何你正在考慮的選項，自問：「如果這是我唯一的選項，它會讓我開心嗎？」像是，如果這是我唯一可以去渡假的地點；如果這是我唯一可以買的房子；如果這是唯一錄取我的公司。

如果只能選巴黎，你會覺得開心，如果只能選羅馬，你也會開心，這就表示，你只需要丟銅板決定去哪裡就好，何必花時間煩惱？

3. 放棄也是一種選擇。由於人類的心智運作方式使然，我們通常會不自覺地把任何決定，視為永遠不變的定案，面臨高影響力的決策時尤其如此。例如，人在選校時之所以會苦惱，有一部分是認定，這一選就是四年。

但是，一個妥善的決策過程，應該包括這個問題：「如果我選擇Ａ，事後放棄的代價是什麼？」放棄的代價越低，你做決策的速度應該越快，因為如果此路不通，你還是可以回原點，重新選擇。因此，考慮約會對象的時間，會比考慮結婚對象短；租屋決策會比買房決策快。

堅持不懈雖然是一項珍貴的特質，不過有時候，在決定時就先想過放棄的代價，能夠加速決策。

事情不論大小，人們都不希望因患得患失而陷入「決策癱瘓」。運用這三個方法，讓你更能區分輕重緩急，不再為沒有效益的猶豫消耗心力和時間。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 413期》)

《EMBA 世界經理文摘 413期》

(中時新聞網)