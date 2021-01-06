在需要你表現時，你是否曾因為緊張，腦中一片空白，而表現失常？

緊張可以說是人的天性。運動心理學家派瑞（Josephine Perry）在英國國家廣播公司「點子」平台（BBC Ideas）上指出，就算是世界頂尖的運動員，在比賽時也會緊張焦慮，但他們會運用以下方法來降低緊張感：

1.告訴自己「我不緊張，我是很興奮！」

將焦慮感重新定義為興奮，能讓你冷靜下來。雖然焦慮屬於負面情緒，但這種受到威脅、讓人激動的情緒，也能激發你奮鬥的力量，甚至讓你期待挑戰的到來。

曾獲六面奧運金牌的田徑自行車手，霍伊爵士（Sir Chris Hoy）說過：「永遠別說你很緊張或焦慮；要說你很興奮，全身充滿腎上腺素。」

2.別自己承擔所有的壓力

照顧自己很重要，但和這同樣重要的是，學習找尋其他人的支持。生活中，有誰會支持你？嘗試要完成一件艱難的任務時，尋求幫助並不丟臉，而是強悍的表現，這會讓你獲得無價的正面支持。

肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge），去年重新改寫馬拉松紀錄，在兩小時內跑完全程。但他並非自己做到，而是透過比賽中四十一位陪跑員的幫助，與幾千名觀眾的支持。邀請觀眾進場觀賽的他，了解自己在眾人支持的目光下，能做得更好。

3.事前先在心裡「排練」

許多世界頂尖的運動員會在重大比賽前，先在腦中「排練」事情會如何發展，將一切視覺化（visualization）。這個動作做得越真實，效果通常就會越好。他們會思考，可能會聽到的聲音（例如人群）、會聞到的氣味（例如剛割過的草坪）、會看到的景象、會產生的感覺，或是比賽中困難的地方，並思考克服的方法。當事情實際發生，他們通常已經準備好了。

在成為史上最快的女性運動員之前，英國短跑女將艾薛爾史密斯（Dina Asher-Smith）就曾在腦海中演練多次比賽奪冠的場景。

4.跟自己說「你可以」

即使是最偉大的運動員，都會被消極的想法拉低信心。他們克服的技巧之一，就是跟自己說話，幫助控制心中的焦慮。話不用說很多，只要說類似「你準備好了」的話就可以了。

許多頂尖運動員會直接對自己喊出：「你做得到。」在成名前，傳奇拳王阿里（Muhammad Ali）就會反覆告訴自己；「我是最偉大的拳擊手。」

下次，當緊張的浪朝襲來，試著大聲告訴自己：你可以！

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 413期》)

《EMBA 世界經理文摘 413期》

(中時新聞網)