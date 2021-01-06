娛樂8點半》資深港星陳法蓉是選美出身，曾獲得1989年香港小姐冠軍及國際華裔小姐競選亞軍，是外界公認的大美女，54歲陳法蓉在電影、電視以及綜藝表現亮眼，事業得意的她，至今仍小姑獨處，不過她對感情態度相當淡定，也很有自己的一番見解。

陳法蓉外型俏麗，出道前還曾兼職當模特兒，陳法蓉在夏威夷讀完大學回香港後，在好友的鼓勵下參加香港小姐競選，陳法蓉決定參加後就燃燒「必勝」魂，首輪面試時就對評審說：「選美不是來見識，是有贏的決心才來參加」，一番話讓人印象深刻。

陳法蓉總是頂著露耳短髮，不僅俐落有型，也成為她的招牌髮型。（圖／本報系資料照片）

有別於多數女生都留長髮，陳法蓉則都是頂露耳短髮，不僅俐落有型，陳法蓉散發高冷美，也讓陳法蓉風光奪下港姐冠軍寶座，陳法蓉也以此打開知名度，首演電視劇《人在邊緣》就並列女主角陣容，播出後獲得好評。

陳法蓉接著也前進大銀幕，在電影《靚足100分》、《高度戒備》、《精裝難兄難弟》都有演出，最讓觀眾印象深刻的是，陳法蓉電影處女作《賭俠》中飾演女主角「龍九」刑警，與劉德華、周星馳、向華強等大哥級人物合作，這部電影不僅讓陳法蓉爆紅，也成為她的代表作。

陳法蓉從港姐成功轉型當演員，戲劇邀約接到手軟，不過她2009年卻因為深受胃食道逆流的所苦，而暫停拍戲養身體，所幸經過休息後，她在2013年復出拍陸劇《微時代》，陳法蓉演藝成績亮眼，還是外界公認的大美女，但她54歲仍小姑獨處，感情至今仍交白券。

陳法蓉過去陸續跟才子倪震、富豪許晉亨傳過緋聞，和「空心油王」朱明交往多年卻在2009年分手，陳法蓉至今尚未覓得良人，不過她則是冷靜看到感情事，她就曾在微博發文呼籲「別用憐憫的眼神看我」，表示不是單身選擇了我、是我選擇了單身，她寧可孤單也不將就「我相信那句話，比孤獨更孤獨的是和錯的人在一起」。

陳法蓉享受單身，對感情不強求。（圖／取材自陳法蓉微博）

陳法蓉進一步吐感情原則：「對愛情還是保持點兒潔癖，不隨便開始，不急著妥協」，其實陳法蓉的感情觀很有自己的看法，不認為自己很寂寞，陳法蓉就曾表示：「有時，單身反而是一種自信和誠實」，認為應要照自己的意願去生活。

雖然陳法蓉享受單身，不過她卻曾遭三角戀風波纏身，陳法蓉日前在陸綜《奮鬥吧主播》強調，她從未搶過別人男友，原來1994年倪震和周慧敏分手後，就愛上陳法蓉，她因此遭指是第三者，但戀情維持2年就分手，倪震跟周慧敏復合。事過境遷後，陳法蓉仍強調，自己從沒有當過第三者「因為我自己都不想，我覺得要尊重其他女人」。

雖然陳法蓉現在是單身，不過她強調：「現在是單身的快樂女人」，陳法蓉事後也在微博提到：「我相信愛情，但不奢求、不勉強，沒有半點心急，將來的事誰也不知道，但怎樣快樂怎樣過！」現在陳法蓉除了工作，也和爸爸、好姊妹蔡少芬享受生活，並熱衷公益、慈善活動回饋社會。

(中時新聞網)