川普被爆出致電施壓喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），找出足夠選票讓他翻盤，美媒也爆出白宮過去2個月瘋狂致電18次，不過拉芬斯伯格強調自己2日才首度接起電話，原因是雙方正在訴訟中，不適合通話。

美國總統川普被爆出致電施壓喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），找出足夠選票讓他翻盤，美媒也陸續爆出白宮過去2個月瘋狂來電18次，不過拉芬斯伯格4日強調自己2日才首度接起電話，原因是雙方正在訴訟中，不適合通話。

《華盛頓郵報》（Washington Post）3日公布川普於2日致電拉芬斯伯格的電話內容，施壓他「找出」11,780張選票翻盤喬州選舉結果。

《紐約時報》（New York Times）當天也引述消息人士指出，過去2個月來，白宮總機一共致電拉芬斯伯格辦公室18次，美國政治新聞網站「Politico」、美國國家廣播公司（NBC）也相繼引述知情人士刊出報導。

綜合路透社、「Politico」報導，拉芬斯伯格4日接受美國廣播公司（ABC）談話性節目「早安美國」（Good Morning America）專訪時，被問及白宮致電18次的報導，以及過去是否曾和川普通過電話，拉芬斯伯格強調2日是頭一次，強調「我從不認為和他通話是合適的」，但是川普一直推動，要求他的員工推動通話，「他們想通電話。」

他說雙方目前正在訴訟中，川普團隊提告喬州政府，在這種狀況下，雙方任何時候對話都要有幕僚及律師在，暗示這是過去2個月來都沒接川普電話的原因。

即便自己不傾向在訴訟期間和對方對話，但他說上周六他和律師首度接通來電，和川普團隊對話，他描述大多數時候都是川普在說話，他們只有聽的份，但他有明確表達立場，告訴川普他手上的數據完全是錯誤的。

另Politico報導，拉芬斯伯格的幕僚也透露，鑒於川普過去不佳的信用及施壓紀錄，他們決定錄下這通電話內容，以作為日後查證的證據，「這是一個有竄改歷史紀錄的人」，「所以如果他對通話內容有不同說法，或是不管他怎麼評論州務卿，這個有力證據可以都對他提出異議。」

(中時新聞網)