結婚後家庭開銷、錢財管理應該如何分配，一直是男男女女們熱烈討論的話題，婚後家裡會有各種支出，每個家庭用錢和管錢的方式都不太相同。星座運勢網站「星座喲」分享，以下3個星座的男人會把薪水交給老婆來管，而且非常心甘情願！

▍1.處女座

處女座的男人在婚前非常難搞，性格挑剔，讓女友感覺非常崩潰。但是婚後他們會變得比較成熟，開始為家庭著想，心思細膩，努力的滿足家人的需求，所以他們會讓老婆管錢，也很捨得花錢買老婆喜歡的東西。處女男很重視老婆和家庭，因此這錢絕對是花得心甘情願。

▍2.金牛座

金牛座的男人很會理財，他們性格沉穩，不會亂花錢，擁有豐厚的儲蓄。婚後他們會觀察老婆的花錢習慣，如果另一半是理財高手，他會安心的把所有薪水交出；如果另一半比較不懂節制，他們會把必要開銷先轉至其他戶頭，再把剩下的交給老婆管，來保障自己的錢財不會瞬間消失。

▍3.獅子座

獅子座的男人很愛面子，讓人以為他們想要掌管一切，其實他們很怕麻煩，家中水電費、管理費、孩子學費他根本懶得一一處理，他們可能還是會在兄弟面前表現出自己是老大的樣子，其實每個月都會乖乖將薪水交給老婆，對他們來說反而樂得輕鬆！

(中時新聞網)