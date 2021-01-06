【回憶殺】44歲女星廖家儀外型清秀陽光，從育達商職畢業後參選環球小姐奪冠，輾轉進入演藝圈，跨足電視劇、廣告和主持，32歲嫁給香港太古集團總裁陳世傑，至今已穩坐豪門妻12年，令許多女孩們羨慕。對此廖家儀不藏私，親曝維持婚姻的秘訣。

廖家儀的原生家庭並不是很美好，她有個性格古怪、愛酗酒的父親，還有暴力傾向，因此法院判決父母離婚，廖家儀的監護權歸給媽媽。她從育達商職畢業後，心血來潮報名環球小姐選拔，憑著漂亮的臉蛋、氣質和才藝脫穎而出，一舉拿下冠軍及演藝圈的門票，人生開始有大逆轉。

廖家儀（中）從選美比賽出道。（圖／中時資料照）

廖家儀開始拍攝本土劇，時常接演壞女人角色，把觀眾都氣得牙癢癢，因而闖出知名度；主持領域成績也不俗，像是《來電50》、《客家玩透透》、《獨漏60》、《走！泡湯去》等，從棚內到外景都難不倒，加上本來就出眾的外型，深受許多觀眾喜愛。

身處的環境改變，自然會遇到不同階級的人，她透過友人牽線結緣香港太古集團總裁陳世傑，男方深深被她的美貌和不做作的個性吸引，戀愛期間常常飛到台灣找廖家儀，交往不久便決定娶進門，晉升豪門少奶奶。

廖家儀2009年嫁給總裁老公。（圖／中時資料照）

廖家儀婚後定居香港，陸續生下2男1女，但外型絲毫沒有走鐘，逼近勝利組的人生令外界稱羨。廖家儀曾在節目《命運好好玩》分享維持婚姻的秘訣，直言「女生一定要生女兒」，突破傳統的思維讓來賓紛紛詢問原因，她接著分析，「生男生是為了讓公婆喜歡，女生則是為了讓老公喜歡，這樣他們就都走不掉，生了女兒心都會留在老婆、孩子身上，很難往外跑。」超聰明的收服方式讓來賓直呼太佩服。

身為香港貴婦圈的一員，自然有參加不完的應酬和宴會，廖家儀卻捨棄滿身珠寶，寧願素雅出席，因為她說不戴不會有比較，且「站出去是看我的臉，不要看我的手，脖子以下不甘你的事」霸氣又結合智慧的一番見解，讓許多網友恍然大悟為何她能將豪門碗捧得穩了！

(中時新聞網)