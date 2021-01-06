步入大學，許多人都搶修「愛情學分」，不過女兒是上輩子的情人，做父親的，總是會擔心女兒會不會受到欺負。一位父親就表示，意外撞見女兒在深夜帶男同學回家吃泡麵，女兒的解釋卻讓他抱持懷疑，著急詢問網友他該怎麼辦？

這位父親在「爆怨公社」留言表示，凌晨四點半，卻撞見就讀大一的女兒和她聲稱的「男同學」坐在客廳吃泡麵。在這敏感的時間點，做父親的原PO不敢大意，趕緊問網友「應該注意什麼？」

同時，這名父親也貼出與女兒的聊天對話，女兒表示，原本男同學約她去吃宵夜，但她想說家裡還有東西吃，所以改叫男同學來家裡吃，還能順便清一清冰箱。而父親只回覆一個「聽你在那邊DoReMi」的貼圖，對此表示懷疑。

這名父親貼出與女兒的對話，女兒表示，原本男同學約她去吃宵夜，但她想說家裡還有東西吃，所以改叫男同學來家裡吃，順便清一清。(摘自爆怨公社)

文章一出，網友紛紛歪樓表示，「都凌晨四點了，你該擔心的不是一起吃泡麵，而是她們在吃泡麵前做了什麼消耗體力的事，累到吃泡麵」、「注意客廳跟浴室的垃圾桶衛生紙有沒有什麼味道」、「看看有沒有買可樂」、「運動完會餓很正常」、「順便清（親）一清（親）」。

不過也有網友認為，女兒都敢正大光明帶男生在客廳吃東西，代表真的沒什麼，不用想太多。並誠懇建議「看看家裡有什麼即期食品，清一清」、「成長必經過程，他有對不起她再站出來就好」、「好險不是在房間吃泡麵，不然你會更著急」。

(中時新聞網)