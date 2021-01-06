「台灣影壇第一美女」林青霞，日前重新開通微博帳號，不時分享日常生活，積極和粉絲互動，近日還回應許多網友提問，被問到一票合作過的明星好友為人如何？林青霞也一一解答了。

林青霞5日在微博曬岀好友施南生35年前送她的LV化妝箱，雖然箱子已經發黴，但看得出來仍保存得很好，她更大讚化妝箱的其他功能都很好，且很堅實，可見林青霞相當愛護這份禮物。

而在貼文底下，不少網友留言向林青霞表示，想聽她談談圈內好友，林青霞竟也一一回覆，直誇鄧麗君是個處處為人著想的人，梅艷芳非常有義氣，作家三毛則是個為愛情而活的人。

林青霞讚鄧麗君處處為人著想。（中時資料照／汪曼玲攝）

林青霞一一回覆網友提問。（圖／翻攝自微博）

有網友問到女神王祖賢，林青霞則回應：「祖賢個子好高，皮膚好細好白，講話輕輕的帶點氣音，很喜歡笑」，勾起不少粉絲回憶兩女神當年合作的畫面，另外，提到張國榮時，林青霞則溫柔表示：「很多人想看我寫張國榮，包括白先勇，讓我想想怎麼寫」。

林青霞回歸微博後大展親民作風，之前她曬女扮男裝、飾演賈寶玉的舊照時，釣岀女星金莎表白喊想嫁她，而有粉絲向林青霞提到此事，沒想到，林青霞竟認真回應「對不起，我不是女同志，你不能嫁給我」，超耿直反應讓網友全笑歪。

(中時新聞網)