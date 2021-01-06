內政部次長花敬群近期多次為住宅政策強力辯護，疑因不滿時代力量立委邱顯智臉書貼文，竟在其臉書留言「時代蟑螂實在有夠髒」，遭網友截圖圍剿。事件鬧大後，5日深夜，花敬群表示，他在邱顯智委員臉書有一些情緒性的說法，或有不妥，用「蟑螂」指責別人確實不當，敬表歉意。

邱顯智5日在一篇惹怒花敬群的臉書貼文中提到，實價登錄2.0三讀不到一週，花次長又開始調皮了。他稱，今天看到一則新聞指出，內政部獨創的「房價負擔能力指標」2020Q3的數據公布了。全國36.76％、台北61.14％、新北48.63％、台中39.91％，桃園、台南、高雄也紛紛突破30％關卡，超過了內政部認為的合理負擔率。

結果花敬群次長竟然說：「各都多數為30點多%，剛跨過合理負擔的門檻，本質上不至於太嚴重」，並在貼文與邱顯智打起筆戰。花敬群還說，「主張居住正義的人，不會惡意扭曲別人的話，更不會斷章取義與自導自演。正義奠基於不欺騙、不譁眾取寵，你(邱)扭曲過多少我的話，卻從不敢在質詢台上直球對決，只躲在同溫層自嗨，這是正義之人該有的行為嗎？

內政部次長花敬群，在時力立委邱顯智臉書留言。(圖/翻攝自臉書)

花敬群並忍不住留言怒嗆「時代蟑螂實在有夠髒」，引起邱顯智粉絲的圍剿。

對此，花敬群5日晚間透過個人臉書PO文致歉，表示稍早在邱顯智委員臉書有一些情緒性的說法，或有不妥，用「蟑螂」指責別人確實不當，他敬表歉意。

花敬群稱，住宅與房產政策是個敏感且複雜的議題，公平與效率其實是可以並存，甚至應該是相輔相成的。例如：興建社宅可以協助弱勢居住，同時透過營建活動帶動經濟、推動都更危老可以提升居住安全與居住品質，同樣也帶動經濟。所以，在近兩年會看到營造活動大增，其中確實與供給面的居住正義政策有所關係。

此外，包租代管社宅也是融合公平與效率的政策，讓市場上專業人士協力服務弱勢租屋者，更讓租屋市場邁向健全。房地產的善與惡，端看大家用怎樣的態度與政策來引導。然而，為了維護這些善的政策能夠順利推動，也為了避免一些不成熟倡議被政治所擴大，確實有許多難以避免的責難需要承擔。

花敬群強調，此次肇因於邱委員對他發言的批評，但他認為「有斷章取義之嫌」。他並解釋自己對貸款負擔率超過30%的完整說法：「各都多數為30點多%，剛跨過合理負擔門檻，本質上不至於太嚴重，但不希望炒風繼續向上，越來越重，如台中、彰化均從3成水位，到後來分別增為39%、36%，都不是好事情；當然（房價負擔）不是低到很低就一定好，而在合理水位底下，房價上漲跟所得能同步增加，其實大家雨露均霑會比較好」。

剛剛在邱顯智委員臉書有一些情緒性的說法，或有不妥，用「蟑螂」指責別人確實不當，敬表歉意。 住宅與房產政策是個敏感且複雜的議題，從左到右，從急切到漸進，都是人性，也是民意。 公平與效率其實是可以並存，甚至應該是相輔相成的。例如：興建社宅可... 由花敬群發佈於 2021年1月5日 星期二

(中時新聞網)