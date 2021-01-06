沙烏地阿拉伯外交部長費瑟5日宣布，沙烏地及另外3個對卡達實施封鎖的阿拉伯盟邦已經同意恢復與卡達的全面關係。這意味長達3年半的卡達封鎖危機正式劃上句點。

第41屆波斯灣合作理事會（GCC）高峰會5日在沙烏地阿拉伯西北部綠洲城鎮歐拉（AlUla）舉行，費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）於峰會後在記者會中作上述宣布。

他說：「今天發生的事情就是...把所有分歧點的文件夾通通闔上、全面恢復外交關係。」

沙烏地、阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達、巴林、阿曼6個GCC成員國之外，參與封鎖的埃及也參加5日的峰會。

費瑟強調，政治意志和真誠可以擔保恢復外交和其他關係的協議獲得落實，這包括恢復航空交通。

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（ Mohammed bin Salman）稍早在峰會中宣布，波斯灣國家針對「團結與穩定」簽署協議，藉此結束對卡達長達3年半封鎖，「加強各國與人民的友誼和兄弟情誼，滿足大家的願望」。

沙烏地、巴林、埃及、阿聯以卡達支持恐怖主義，以及與伊朗關係過度密切為由，於2017年6月宣布與卡達斷絕政治、外交和經濟關係，並對卡達實施陸、海、空封鎖。杜哈（Doha）當局一再否認指控，強調斷交之舉毫無正當理由。

出席峰會的卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al-Thani）專機5日午後降落時，穆罕默德．沙爾曼親自接機，兩人緊緊相擁。這是封鎖危機爆發以來，塔米姆首度造訪沙烏地。

美國總統川普於卸任前，上個月派女婿、白宮高階顧問庫許納（Jared Kushner）赴波灣地區為華府盟友間的這場風波尋求解套。庫許納也出席5日的峰會。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，外交官和分析家認為，沙烏地力促針對解決封鎖危機達成協議，盼藉此向美國總統當選人拜登展現出利雅德就對話態度開放。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）非常駐資深研究員巴迪（Emadeddin Badi）指出：「值得注意的是，波斯灣各方展開所謂和解，這似乎是受到行將就任拜登政府有意先發制人壓力的影響，而不僅僅是為了解決衝突所做出的真誠承諾。」

他說：「波斯灣合作理事會內部低盪不太可能對波斯灣以外的地緣政治態勢產生重大影響。」（編輯：陳政一）1100106

(中央社)