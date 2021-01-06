三十年一覺民主夢，原來我們沒有前進，歷史卻一再重演。蔡英文政府打壓異己、審查思想，又介入司法與媒體，箝制言論自由，一步步走回威權獨裁的老路，和蔣介石時代那麼地相像。

繼關掉異議媒體中天新聞台後，蔡政府封殺言論自由的行動絲毫沒有鬆懈，馬上就對出版界砍下鍘刀。先是禁了大陸童書《等爸爸回家》，接著文化部宣布，今年二月一日起，台灣出版由陸方授權、簡體字轉繁體字的書，都必須先向文化部申請許可通過，才可向國家圖書館書號中心申請書號，否則無法免稅。

消息一出，出版界一片譁然，認為此舉不但近似於威權時代的出版管制，甚至比過去更嚴苛。

回顧一九九九年《出版法》廢除時，我國「禁書」時代就此終結，當時的新聞局發過公文，指大陸出版品不用再送審，二十年來出版社也幾乎未再送審。

現在蔡政府依據《兩岸人民關係條例》授權在一九九三年訂定的《大陸出版品許可辦法》，規定大陸地區出版品如有宣揚共產主義或從事統戰者，不予許可，陸委會還聲稱要求送審是「依法行政、有法必依」。

事實上，在新聞局一九九九年發出大陸出版品不必送審的公文後，《大陸出版品許可辦法》本就應該配合放寬修正，現在蔡政府卻拿著不合時宜的舊法規，對大陸出版品下手。即便是當年的威權政府，也只有事後查禁，不做出版的事前審查，蔡政府可謂「更勝於藍」。

再者，該辦法不予許可的兩項標準， 有很大的問題。一是宣揚共產主義，但依大法官解釋，人民主張共產主義或台獨， 都屬於言論自由。二是從事統戰，這部分沒有明確定義，全由行政機關片面裁決，若預估大陸經濟會在二○三五年超越美國，算不算統戰？探討兩岸和解之道呢？這讓行政權擁有切斷兩岸文化交流的權力，將來恐怕任何對大陸有點正評的書都不能出版。

老一輩應該還記得，當年雜誌上有關大陸的內容都會被塗黑，免得老百姓的思想被「汙染」；如今在蔡政府眼中，人民的智商和判斷力顯然低到需要政府代為篩選，問題是政府憑什麼這麼做？文化部長李永得曾是首位打破威權政府禁令赴大陸採訪的記者，現在卻殺氣騰騰地化身出版自由的劊子手，何其諷刺。當起思想警察的蔡政府，從訂定《反滲透法》、關掉中天新聞台、研擬「網際網路視聽服務管理法」、對反萊豬醫師蘇偉碩查水表，到現在審查大陸出版品，都是藉由黨政、國會、司法及網路操控，無死角地壓縮言論自由。

日前，《亞洲週刊》刊出總統蔡英文身著龍袍的封面，指蔡政府已變成「民選獨裁」。民眾若不警覺，看不到自由正被蔡政府鯨吞蠶食，「綠色戒嚴」將不是危言聳聽。

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(中時新聞網)