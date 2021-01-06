當《亞洲週刊》以民選獨裁譏諷蔡英文時，府黨院怒不可遏，猴子害怕被看到紅屁股，一定會四處遮掩，可是再掩飾，猴子屁股終究是紅的，如同蔡英文已被看穿是個獨裁者。很多從黨外打天下的創黨老人，對蔡英文的作法感到不可理解，因為他們不知，她的字典只有「勝選」兩個字，所有的不可理解，用選舉來解釋，就可解惑。

為何蔡英文要關中天新聞台？大家罵她為打壓不順耳的傳媒、報復中天挺參選對手韓國瑜以及幹掉親藍媒體。這都只說對了一部分，答案是「一切為選舉」，尤其是二○二二年的九合一及二○二四年的總統大選。

二○一八年的九合一選舉， 韓國瑜帶動氣勢，助藍營拿下十五席縣市長寶座。民進黨膽戰心驚， 開始認為蔡英文不得人心，競選總統連任必敗無疑，這也促使賴清德有了挑戰總統大位的動機。

淡出政壇十七年的韓國瑜熱力再度復燃，關鍵就是中天新聞台，它將詼諧機智又有些無厘頭的韓國瑜，營造出「素人得很好玩」的形象。很少人發現，這六個字是現今台灣選舉最厲害的武器，但要經營成功，得靠天時地利人和，那一年的韓國瑜做到了，他使選舉變得好玩活潑，不再充斥暴力與攻訐，媒體功不可沒，也讓以抹黑醜化為選戰手法的民進黨驚覺，原來媒體可帶出這麼大的正面能量，所以黑山老妖出手了。

不同於一向深綠的民視，當《政經看民視》節目主攻蔡英文的「假博士」議題時，小英團隊憤怒異常，採取撤換民視董事長郭倍宏的策略。郭倍宏力挺的主持人彭文正、李晶玉，節目自然跟著叫停。

但對付中天，蔡政府則是直接找兩名多年前參與「反旺中」的深綠學者林麗雲和王維菁進入ＮＣＣ，她們果然不負「綠」望，幹掉心腹大患中天。有人好奇她們難道不怕被罵？其實她們早就先找了國際的反中親獨團體，倡言「關新聞台不違言論自由」幫蔡英文消毒，再由國內的走狗綠媒齊聲唱和，老狗是不會有新把戲的。

現在關中天，因距離選舉的時間還早，時機千載難逢，這和現在讓萊豬進口，不太影響選舉的道理是一樣的。只要民進黨執政，就會有更多的表哥、表姊甚至表姊夫現形，他們就像我家養的豬一樣，餿水倒入豬槽時，就忙著低頭搶食，哪會管你有沒有人在看！

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)