2019年農糧署端出10億元的「農機補助金」，農民若以個人名義申請，可獲得3分之1（33％）購買農機費用的現金補助；若加入機耕協會透過協會申請，現金補助則提高到40％，條件是在汛期（每年5至11月）必須配合政府調度，協助搶收農糧，但近期卻爆發協會收受「樂捐」的陋習，引起各地農民反彈。

本刊記者實際走訪雲林農家，農民「阿清」（化名）不滿地指出，當初透過機耕協會申請補助，買了一輛新農機，雲林機耕協會理事長張秋田卻直接將本票攤在他的面前，逼他自願「樂捐」，「那天去驗車，他們威脅我，不簽本票就沒有補助。我那時詢問理事長（張秋田）這筆捐款要怎麼用？他都避而不答，只說『不簽沒關係，那就別領補助』，我只能乖乖簽字，直到農糧署發公文要求機耕協會退款，機耕協會才將本票還給我，我明明不甘不願簽了本票，機耕協會還好意思說這叫『樂捐』？」

「阿清」痛批，協會竟要他簽本票，逼迫他「自願樂捐」農機補助款。（圖／張文玠攝）

一位機耕協會理監事更透露，張秋田在2018年8月30日上任以來，就存在帳目不清的疑慮，去年有會員忍不住向機耕聯合會陳情後，聯合會祕書長王鳳英銜命「協助指導財務整理」，12月18日會員才收到帳冊，「不過，帳冊（決算書）卻沒看見『樂捐』的項目，根據我們估計，2019年疑有近6百萬元的『樂捐』去向不明。」

阿清拿出本票，證實他所言不假，協會要他捐出10萬元的款項。（圖／讀者提供）

「若非有人一狀告到機耕聯合會，我們可能拿不到帳冊，完全不知道雲林機耕協會的花費明細。」該理監事透露，理監事過去要查帳，張秋田總以「會費和入會費陸續在收」、「帳本還在整理」為由不願公布。

面對指控，張秋田澄清，「樂捐」是專款專用，並不是所有會員都有繳納，所以決算書才沒有「樂捐」的項目。「過去都會針對有贊助（樂捐）的會員召開座談會，公布經費的用途，主要是用於農機保險、旅遊補貼等，未來將遵照農糧署來函，辦理退款。」

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(中時新聞網)