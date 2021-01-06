近日傳出，全台共14個機耕協會代替農民申請農機補助金後，強收10％的「樂捐」，嚴重剝奪農民的權益。對此，行政院農委會農糧署長胡忠一第一時間出面強調「僅雲林機耕協會有收（樂捐）」，但農糧署事後卻一一發函，要求各縣市機耕協會在1月底前，退回已收取的「樂捐」，否則將撤除協會購置農機的資格，顯見各地都有「樂捐」情事，事態嚴重。

農民「阿正」（化名）被問到10％的「樂捐」時，沉默了十多秒鐘才說，「做農很辛苦，政府補助農機售價的40％，是為了讓我們有能力購買農機，提高收成效率，機耕協會卻要我們把補助款的一成捐出來，根本是從農民身上扒一層皮。」

農民指控，農糧署已經發函要求各地協會退款，張秋田竟還私下要求會員簽「自願樂捐聲明書」。（圖／讀者提供）

「農家子弟看天吃飯，沒辦法耕作的時候，我就兼職做板模工、做鐵工，沒辦法，總要養家活口嘛。」身為長子的阿正，原本在台北從事機械維修，因為一生務農的父親肝、胃出狀況，他擔心父親累垮，而決定回鄉幫忙。

「農糧署一開始避重就輕，強調只有雲林收『樂捐』，結果卻發函給全國的機耕協會要求1月底退款，根本是自打嘴巴。」農民林佳新揭露，各地機耕協會從農民手中的農機補助款抽取10％作為「樂捐」後，聯合會還會從中再收取15％「行政管理費」。

「農糧署長說不是每個縣市都有收『樂捐』，那請問，這些上繳聯合會的15％經費從哪來的？」他同時感嘆，民進黨立委蘇治芬日前才協助在地的黑金剛花生於超商上架，在雲林地方農民中頗受好評，但她在這波「機耕補助之亂」中卻選擇噤聲，讓許多農民感到心寒。此外，宜蘭農民李政憲指控，宜蘭機耕協會正在醞釀「若有農民要求退款，就直接除名」的方案。

農民林佳新痛批，立委蘇治芬在這波補助爭議中默不出聲，愧對地方農民對她的支持。（圖／報系資料照）

聯合會祕書長王鳳英表示，農糧署已經發函要求將「樂捐」還給農民，對於補助款退費，各縣市機耕協會有自己的運作辦法，機耕聯合會尊重各地協會程序，但1月底前一定要退費。若有機耕協會不願配合，農糧署就會介入，並取消未來申請農機補助金的資格。

農糧署則強調，當初設立農機補助金，是為了減輕農友負擔、提升農耕效率，為貫徹補助初衷，已函請各縣市機耕協會及機耕聯合會，在今年1月底前退還收取的款項；農糧署各區分署也已透過各地機耕協會，逐一通知農友，未來會持續追蹤退款情形。

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(中時新聞網)